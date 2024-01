La confesión de De Bruyne: "He sido un taxista"

Kevin de Bruyne ha confesado que fue "básicamente un taxista" durante el período en el que ha estado alejado de los terrenos de juego. El belga regresó al City jugando unos minutos en la goleada ante el Huddersfield después de sufrir una lesión en verano en el tendón de la corva.

El centrocampista afirma que ha pasado la mayor parte del tiempo con su familia, cumpliendo sus obligaciones como padre. "Cuando tienes tres hijos de entre tres y siete años, básicamente he sido un taxista. Me gustó mucho. Creo que disfrutaron de que papá pudiera ver sus partidos, ahora será más difícil", confiesa en unas declaraciones recogidas por The Times.

Para De Bruyne no fue fácil ser un espectador más del City: "Puedo ver cualquier partido y los vi todos, pero no me gusta. No es que necesitara un descanso, pero intente convertir esta desventaja en algo positivo. Jugando los últimos 10 años sin parar con un breve descanso, tal vez fue bueno para mí reiniciarme un poco y cuidarme cuando realmente no es posible durante el resto del año".