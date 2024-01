Cole Palmer: "Nunca quise irme del City"

Cole Palmer no se quería marchar traspasado del Manchester City. Así lo ha asegurado la joven perla en declaraciones a 'Sky Sports'. La idea del inglés era salir un año cedido en busca de los minutos que Pep Guardiola no le podía dar.

Sin embargo, argumenta que el club 'citizen' no le dejó opción: o te quedas o te marchas traspasado. Duras declaraciones de la ahora estrella del Chelsea, al que llegó este verano después de que los 'blues' pagaran 47 millones de euros.

"La cosa es que nunca quise irme del Manchester City. Nunca fue mi intención. Quería irme cedido una temporada, volver y entonces estar ya absolutamente preparado para estar en el primer equipo. Pero ellos no me dejaron irme una temporada. O me quedaba o iba a ser vendido", ha indicado.

De esta forma, Cole Palmer decidió salir y fue entonces cuando el Chelsea se lanzó a por él. La jugada, de momento, le ha salido bien. El inglés lo está jugando todo y está siendo importante. No se arrepiente para nada de la decisión que tomó: "Estoy muy feliz de estar aquí y estoy muy contento de la decisión que tomé".