Arabia Saudí vuelve a tentar a Messi... ¡ahora cedido!

La Saudi Pro League pujará por su cesión en lo que sería un movimiento estratégico del fondo soberano del país saudí El argentino contará con casi cinco meses de vacaciones hasta que arranque la próxima temporada a finales de febrero de 2024

Arabia Saudí no se resigna a que Leo Messi acabe jugando en la Liga saudí. Por dinero no será. Y además, las circunstancias pueden favorecer la operación , ya que el argentino contará con casi cinco meses de vacaciones hasta que arranque la próxima temporada, agendada para finales de febrero de 2024.

Y aunque el Barcelona y el Newell’s serían también destinos probables, Arabia Saudí es la que pujará más fuerte para intentar la cesión de Messi este mismo invierno, según avanza el periodista Rudy Galetti. El fondo soberano del país lo vería como un movimiento estratégico.

El periodista de Sky Sports asegura que captar a Messi es visto como un movimiento crucial dentro del Fondo de Inversión Público. La idea de Arabia Saudí pasaría por contar con el argentino entre el final de la temporada regular de la MLS y el inicio de la siguiente.

No sería la primera vez que lo intentan. Ya el verano pasado el país árabe quiso convencer al argentino con un sueldo extraordinario, con el Al-Hilal y una oferta de 400 millones por campaña como salario neto. Pero la idea de embarcarse rumbo a una aventura por Oriente Medio nunca estuvo dentro de la cabeza del astro argentino.

Sin embargo, las cosas han cambiado. La eliminación del Inter Miami abre la posibilidad de que salga a préstamo. Incluso el Tata Martino no lo ve improbable: "¿Messi al Barcelona? No será a pasear, ¿no? La verdad que esto me sorprende. No sé nada. Si me dicen que va a ir a visitar Barcelona de vacaciones, pues sí, es probable. Esto la verdad que lo desconozco".