Arabia Saudí tienta a Mourinho con un contrato astronómico

El entrenador portugués ha sido ofrecido un contrato con cifras 'asombrosas' por parte del Al-Ahli La intención del club saudí sería la de un proyecto a largo plazo, convirtiendo al técnico en embajador internacional del fútbol saudí

El fútbol saudí no para de tentar a los mejores jugadores y entrenadores de Europa con contratos astronómicos que tambalean el futuro del ecosistema futbolístico. El último en ser protagonista de los deseos saudíes ha sido José Mourinho, 'The Special One'.

El técnico portugués apura la decisión sobre su futuro en los banquillos de la Roma. La intención del entrenador es la de seguir entrenando al máximo nivel en el viejo continente, aunque desde el fútbol árabe aprietan para convencer a 'The Special One' para que inicie una nueva aventura fuera de Europa.

Según apunta el Corriere dello Sport, el Al-Ahli árabe ofrece a José Mourinho un contrato con cifras astronómicas de dos años. El plan del club saudí sería la de un proyecto a largo plazo, convirtiendo al técnico en embajador internacional del fútbol saudí en un futuro.

Los números de la operación no se han podido conocer, aunque desde el rotativo italiano apuntan a cifras 'asombrosas' para el técnico y para su 'staff'. Sin embargo, parece que el dinero árabe no tentará al técnico portugués... por ahora.