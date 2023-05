Mourinho desvela el único club con el que no tiene un 'vínculo estrecho'

El técnico portugués ha confesado cuál es el equipo que ha entrenado con el que no siente un 'vínculo estrecho' Mourinho ha vuelto a recuperar su carácter ganador en la Roma

José Mourinho nunca dejará indiferente a nadie. El técnico portugués, reconocido como uno de los mejores entrenadores de la historia, ha pasado por los banquillos de muchos equipos en Europa... aunque no a todos les guarda el mismo cariño.

"The Special One" ha vuelto a recuperar su carácter ganador en su nueva etapa en la Roma. El conjunto italiano conquistó la Conference League la temporada pasada y está en la final de la Europa League este año.

El técnico portugués, considerado como uno de los mejores entrenadores de la historia, ha pasado por los banquillos de muchos de los mejores equipos en Europa. Chelsea, Real Madrid, Manchester United, Oporto... Mourinho ha hecho historia en todos los destinos en los que ha estado.

Sin embargo, parece que no a todos sus equipos les guarda el mismo cariño. En unas sorprendentes declaraciones, el portugués ha confesado cuál es el equipo que ha entrenado con el que no siente un 'vínculo estrecho'.

El Tottenham, su peor experiencia

“El Tottenham es el único club con el que no tengo un vínculo estrecho. Probablemente porque el estadio estaba vacío en el momento de Covid y porque el presidente Levy no me dejó jugar la final y ganar el trofeo. Pero es el único club de mi vida”.

De hecho, José Mourinho fue despedido del Tottenham días antes de disputar la final de la Carabao Cup contra el Manchester City. Los 'Spurs' siguen siendo, a día de hoy, el único equipo que ha dirigido el portugués donde no ha conquistado ningún título.