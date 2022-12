La anécdota de Quique Setién con Pelé

El ex técnico del Barça se lo encontró en una discoteca en su etapa de futbolista en el Atlético de Madrid Setién le pidió un autógrafo y 'O Rei' le preguntó: "¿Qué haces aquí a estas horas si eres futbolista?"

Pelé era una referencia mundial para cualquier amante del fútbol. Uno de ellos, Quique Setién, actual entrenador del Villarreal, rememoró en una entrevista a El Periódico en 2018 una anécdota que tuvo con el brasileño en un encuentro casual en Madrid en su etapa de jugador del Atlético.

“Yo jugaba en el Atlético y estaba sancionado. Así que me fui a una discoteca. Y eran las tres o las cuatro. Y en una mesa al fondo me quedo mirando y digo, hostia, aquel me parece que es Pelé. Y me fui acercando y hostia que era Pelé. Cogí un posavasos, un bolígrafo y me acerqué donde él y le dije: “¿Le importaría firmarme un autógrafo? Es que yo también juego al futbol”.

La respuesta de Pelé no fue precisamente la que Quique Setién esperaba: “¿Y si juegas al futbol qué haces a estas horas en la discoteca?”. Quique Setién, ex entrenador del FC Barcelona, recordó este capítulo de manera divertida y cariñosa. Su forma de entender el fútbol siempre ha sido similar a la del 'jogo bonito' y convertir este deporte en un espectáculo.