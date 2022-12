O'Rei Pelé, el futbolista que cambió la historia

Pelé ya está en el Olimpo de los Dioses del fútbol junto a Di Stefano, Cruyff y Maradona. Cuatro de los cinco mejores jugadores de todos los tiempos son estrellas en el cielo de los cracks. Brillaron en la tierra como deportistas y lo harán para siempre como leyendas. Pelé fue el primer ídolo de masas. El único capaz de ganar tres Mundiales. Y un fenómeno mediático que le permitió, incluso, protagonizar una película épica como ‘Evasión o victoria’. Los más jóvenes no lo vieron en acción, pero sus hazañas han pasado de generación en generación como la bella historia del niño pobre que acabó convirtiéndose en un mito.

Dicen que marcó más de mil goles, pero no hay registros fidedignos que lo confirmen. Da igual. Pelé es mucho más que unas estadísticas. Es el hombre que cambió el fútbol, lo transformó, lo modernizó y lo convirtió en el mayor espectáculo del planeta. El fútbol no sería lo que es sin este jugador brasileño que se formó en el Santos para acabar convirtiéndose en O’Rei gracias a sus gestas con la ‘canarinha. Pelé llevaba más de un mes ingresado en estado crítico, pero aún tuvo tiempo para seguir desde el hospital la Copa del Mundo de Qatar’2022. Allí vio como Messi, finalmente, se coronaba como el nuevo número 1. Y pudo descansar tranquilo. Su heredero ya reina en la tierra.

UN NUEVO ALBA

Jordi Alba se encuentra en el 'top ten' de futbolistas que más partidos han disputado en la historia del Barça. El canterano ha vestido la camiseta blaugrana en un total de 441 ocasiones y, precisamente, mañana contra el Espanyol jugará su encuentro número 300 en Liga... si Xavi así lo decide. Porque, después de diez años de titular indiscutible, Alba está viviendo una situación poco habitual en su larga trayectoria en el Camp Nou. Ha dejado de ser un futbolista imprescindible para el técnico. Y eso que Xavi fue compañero y es amigo. Pero la situación económica del club y su contrato (“desorbitado”, como los de otros veteranos, según palabras del propio presidente Laporta) le han pasado una factura injusta desde el punto de vista deportivo. Porque Alba está más en forma que nunca. Y así lo ha demostrado cada vez que el entrenador le ha dado la oportunidad.

De hecho, a fuerza de grandes actuaciones, ha conseguido recuperar la confianza del técnico: ha jugado los 90 minutos en cuatro de los últimos cinco partidos de Liga. Nada que ver con su tortuoso inicio de temporada, con siete suplencias casi consecutivas. También desde el club han aflojado la presión sobre Alba, como también han hecho sobre Busquets, tras la salida de Piqué. El lateral tiene contrato hasta junio de 2024 y su deseo es cumplirlo. No se ve jugando en otro sitio que no sea el Barça y se agarra a su rendimiento para reivindicar su espacio en la plantilla. A pesar de su veteranía, Alba continúa siendo el mejor en la banda izquierda. Y un extraordinario cicerone futbolístico para Balde, que está llamado, sin duda, a ser su sucesor. Pero mientras el relevo no se hace efectivo, Alba puede enseñarle muchas cosas al joven canterano. Su predisposición a ayudar es absoluta.

Veremos cómo evoluciona la temporada para el Barça y para Alba. El de L’Hospitalet está convencido de que van a volver los títulos. Y con ellos, la tranquilidad a un club que vive en convulsión permanente y con la presión de las urgencias. El nuevo proyecto que está construyendo Xavi necesita tiempo para consolidarse. Y la mezcla de veteranos con experiencia y jóvenes con talento es perfecta para avanzar en la transición hacia un futuro triunfal. Alba es uno de esos futbolistas que lo ha ganado todo (15 títulos) pero que mantiene la ilusión por una profesión que ejerce de forma ejemplar. Sus conocimientos y su compromiso son un valor que, sin duda, el entrenador tendrá muy en cuenta. Alba se ha ganado cambiar su historia.