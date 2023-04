Salma ya es pieza clave en la Roja

Anotó un doblete en dos minutos ante Noruega y demostró que lo tiene todo para ser indiscutible en el Mundial de este verano Según las estadísticas de la UEFA, fue la tercera jugadora más rápida en los cuartos de final de la Champions

Sin hacer mucho ruido y con trabajo y esfuerzo, Salma Paralluelo está siendo una de las grandes sensaciones de la presente temporada.

La joven delantera aragonesa, de 19 años, se ha ganado el puesto en su primer curso en el Barça -con las bajas primero de Hansen y luego de Mariona y Pina- y ahora también lo ha hecho con la selección española absoluta, después de ser MVP de la final del Mundial sub-20.

Prueba de ello fue su partido contra Noruega. Salió de inicio y, en el segundo tiempo y con un 2-1 a favor en el electrónico, tomó el testigo goleador y anotó un doblete en dos minutos para dejar el encuentro sentenciado y presentar, así, su candidatura para la titularidad en el Mundial del próximo verano.

Su físico, su velocidad y su olfato goleador hacen de ella una futbolista diferencial en las grandes citas.

De hecho, ha sido la tercera jugadora más rápida en los cuartos de final de la Champions según las estadísticas de la UEFA, con una media de 31,2 km recorridos por hora, solo por detrás de su compañera Hansen (32,4) y de Cascarino (32,3), del Lyon.

