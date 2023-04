El Barça brilló en la primera Finalissima

Keira Walsh fue elegida MVP y Geyse y Bronze firmaron también un partido excelso Inglaterra, imparable, sumó un título más en sus vitrinas ante una Brasil combativa y creciente

Inglaterra y Brasil regalaron al mundo una primera 'Finalissima' llena de espectáculo y emoción para confirmar que la apuesta por el fútbol femenino está dando sus frutos. Las 'Lionesses' sumaron un título más en sus vitrinas ante una Brasil combativa y creciente que llevó el partido hasta la tanda de penaltis.

Y el Barça 'brilló' en el mítico Wembley delante de 83.132 espectadores. Keira Walsh fue elegida 'MVP' de la noche -ya lo fue en la final de la Eurocopa el pasado verano- mientras que Lucy Bronze, con una asistencia a Toone en el gol de Inglaterra, y Geyse Ferreira, sublime e incansable por la banda derecha, firmaron unas actuaciones también excelsas.

