"El Clásico es el partido del año"

Un Clásico es un Clásico. De Champions, de Supercopa o de Liga. Se juegue en el Johan Cruyff, el Spotify Camp Nou o en Montjuïc. Un día marcado en rojo en el calendario. "El partido del año", para el vestuario azulgrana. Mariona Caldentey, Patri Guijarro, Caroline Graham Hansen, Ona Batlle y Salma Paralluelo analizan el duelo de este domingo (12.00h) en el Estadi Olímpic. Una lucha que se prevé muy disputada y un espectáculo garantizado en la 'montaña mágica'.

"Para toda persona culé, es el partido más sentido del año. Todos son importantes, pero jugar contra el Real Madrid te hace sentir ese plus de motivación especial", relata Mariona. "Por dentro se vive una sensación diferente", añade Patri, "es un poco la sensación que traemos con la Champions. Son de esos partidos que deseas que lleguen".

Más competitivo

Desde que, un año después de absorber el Tacón, el Real Madrid tiene equipo femenino (2020), todos los Clásicos se han teñido de azulgrana. Once de once victorias, y, varias de ellas, goleadas. "Los números son estos y espero que podamos decir lo mismo este fin de semana", apunta Mariona, "pero es verdad que es un equipo que ha ido creciendo, ha ido fichando y cada vez será más competitivo". "Ellas están trabajando bien, fichando buenas jugadoras y cada vez están un poco más cerca", apunta Graham. "Están en Champions, con el partido contra el Chelsea llegarán con mucha más fuerza y ganas, y este contexto lo hace todavía más especial. Cada vez está más competitiva la Liga. Es lo que todas queremos", dice Patri.

Sin embargo, "nosotras, como Barça, también seguimos creciendo y mejorando. Queremos seguir manteniendo esa distancia para seguir siendo el mejor equipo del mundo", puntualiza Ona Batlle. "Es una competición en la que la clave es la constancia, y este partido es muy importante, porque puede decidir la Liga, las tenemos justo por detrás. Pero también hay otros equipos y no podemos dejarnos puntos". Y, para Graham, "es importante tener a un Madrid fuerte, porque el Barça-Madrid mola, es un partido grande, que todo el mundo conoce. Es importante que refleje el nivel del fútbol femenino. Es el mejor partido del año con los chicos, pues también con las chicas".

Estreno en Montjuïc

Será el primer partido del femenino en el Estadi Olímpic. "Jugamos en Montjuïc y hacerlo con tanta gente que nos apoya va a ser muy guay", dice Salma, "estamos listas y centradas en lo que va a pasar en el campo". "El Camp Nou nos ha regalado momentos muy especiales y esperamos que en el Estadi Olímpic pase lo mismo", añade Mariona.

Patri Guijarro no duda en agradecer el gesto de abrir el estadio al club. "Sabíamos que no era fácil este año ir a jugar allí un partido de Liga, así que es muy especial. Ojalá se llene". Ona Batlle hasta ahora vivía los clásicos desde Manchester. "Tengo en mente el escenario ideal que fue el Camp Nou, así que espero que podamos vivir algo parecido". Y Graham hizo hincapié en el horario: "Es una buena hora para que la gente pueda venir y pasar el día en familia. Es nuestra gente, y vendrá a apoyarnos en el Johan, en el Camp Nou, en Montjuïc o donde sea".

El más especial

Para Ona Batlle, canterana y culé de cuna, será el primer Clásico como jugadora. Lo más parecido que ha disputado es un United-City en Inglaterra. "Ambos son partidos de máxima rivalidad, van un poco en la misma línea. Pero yo, como culé, lo vivo diferente, porque este es el club que siempre he querido. Quiero que empiece ya el partido". Graham se queda con el Clásico de Champions en el Camp Nou. "Por todo el partido, el contexto, por cómo se dio todo. Y pasamos a 'semis'. Fue un sueño del que no quieres despertarte. Lo pienso ahora y me viene ‘el pelo de gallina'".

Y Mariona y Salma, con el de las semifinales de Supercopa del pasado 19 de enero, en el que ambas anotaron. "El que ganamos en la prórroga, que nos expulsan a Irene y jugamos muchos minutos con una menos. Aun así, conseguimos ganar y acabar dominando el partido con una jugadora menos. Todos son especiales, pero ese nos dio un extra de confianza", sonríe la balear. Y la zaragozana recuerda su tanto: "Salí en los últimos minutos, estaba todo un poco tenso, íbamos ya ganando 2-1 y fue el gol de la calma, la celebración fue muy guapa". Un mensaje a la afición: "Que vengan, que se animen, que va a ser un partido muy chulo".