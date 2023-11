Jonatan Giráldez: "Me toca rebajar la euforia"

El técnico del FC Barcelona habló en rueda de prensa antes del Clásico de domingo (12.00h) en Montjuïc "Alexia no ha entrenado porque tenía molestias, a ver qué rol puede tener"

Jonatan Giráldez habló en la rueda prensa previa al duelo liguero contra el Real Madrid de este domingo (12.00h) en el Estadi Olímpic de Montjuïc. Un Clásico "muy bonito para toda la gente que es del Barça".

Un partido especial

"Es un partido muy importante, porque al final están a tres puntos ahora mismo y cualquier resultado favorable podría hacer la distancia más grande. Es un partido especial para toda la gente que somos del Barça es un día festivo, importante, de los que tenemos marcados en el calendario. Y queremos dar una alegría a la afición".

"Cuando llegué a vivir a Catalunya, a Barcelona, Montjuïc es el sitio donde más me gustaba pasear. Es un sitio especial por su historia, por los Juegos, porque es donde juega ahora nuestro equipo masculino. Cada semana en el Johan tenemos una media de 5.000 aficionados y animo a que todo el mundo venga al estadio, porque van a pasar un gran día de buen fútbol y espero que acabe con victoria".

"No podemos tratarlo como un partido diferente, la dinámica tiene que ser la misma y es clave equilibrar el punto de vista emocional. Toda la preparación mental es importante, tenemos que rebajar esa euforia, porque como entrenador a veces no tenemos que dar ese plus porque igual necesitan todo lo contrario".

El rival

"Es un rival que ha crecido mucho, que ha fichado bien. Tienen jugadoras determinantes. Olga está en estado de gracia, Linda Caicedo con este rol por dentro tiene capacidad de atacar espacios y dar ventaja a ls compañeras que tiene alrededor y luego el caso de Bruun, por su juego directo y por los números que está teniendo, necesitan su olfato goleador por la desgraciada lesión de Weir. La mejora de nivel lo hace más atractivo, nos exige más en el día a día y hace que sea más competitivo".

"Es un equipo que ha planteado diferentes escenarios, modificaciones en las estructuras defensiva y ofensiva. Tenemos herramientos para defensar y atacar de la manera que toque. Hemos trabajado diferentes escenarios".

"Los primeros minutos serán importantísimos. Tenemos que crear esa dinámica positiva, crear ocasiones, intentar marcar, estar preparadas para cualquier contexto. Contra el Benfica nos sorprendieron porque corrieron más de lo esperado y es clave saber cómo defenderlo. Tenemos que estar aún más preparadas cuando la dinámica no es favorable y saber sufrir y aprender a contrarrestar esas situaciones".

La incógnita de Alexia

"Alexia no ha entrenado hoy, las pruebas descartaron cualquier tipo de lesión, algo que es una gran noticia. Pero sí que ha tenido unas molestias y hemos decidido que era mejor no entrenar. Veremos cómo está y qué rol puede tener".

"Alexia e Irene han hecho cosas complementarias a lo que ha hecho el equipo, en el caso de Alexia, no ha entrenado. Irene tuvo amigdalitis y necesita un poco más de tiempo para recuperarse de este proceso vírco. Pero ni las descarto ni las incluyo, aun quedan días".

La necesidad del VAR

"Siempre hay polémicas en todos los partidos, a veces se habla demasiado de cada una. Creo en la buena fe de las árbitras, y todas las herramientas que puedan ayudarlas es buena, para evitar situaciones como las de ayer".

"Ayudaría a hacerlo más justo. Pero no solo esto, también mejoras a nivel de infraestructuras y condiciones. Somos seres humanos, todos nos equivocamos. Lo importante es tomar consciencia. Es lo que digo a las jugadoras, todo lo que haya margen para mejorar, adelante.".