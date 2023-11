El Barça saca la lengua y hace bailar al Johan

El conjunto azulgrana goleó al Sevilla (8-0) al ritmo de los Rolling Stones, con póker de Salma, doblete de Mariona y goles de Hansen y Torrejón El Estadi fue una fiesta con Rock 'n' Roll y mucha diversión

Rock ’n’ roll, mucha música y pura diversión. La tarde en el Johan Cruyff fue una fiesta y el Barça respondió con una exhibición de juego y muchos goles, con una Salma Paralluelo que, al ritmo de los Rolling Stones, fue la estrella del concierto en el que se unieron Mariona, con un doblete, Hansen, con gol y hat-trick de asistencias, y Torrejón, en su partido 400.

Ni las lesiones ni la participación algo excesiva de algunas jugadoras con sus selecciones durante el parón internacional impidieron que Jonatan Giráldez sacase un once de gala con las jugadoras disponibles. La portería volvía a ser para Paños y Engen formaba pareja en el eje de la zaga con Mapi León. Arriba volvía Hansen a la titularidad tras la lesión y formaba tridente con Alexia, en punta, y Salma, con Mariona de interior zurda.

Sin embargo, Alexia ejerció de verso libre, con más independencia para bajar a recibir, con un rol más parecido al de mediapunta, y Salma atacaba por el carril central. El plan de partido del Sevilla era claro. Intentó algo parecido a lo que le funcionó en casa en la temporada pasada para rascar un punto ante las campeonas: cerrojo atrás y balones largos para Martín-Prieto y Gabarro.

Póker de Salma

Aguantó poco en la jaula porque, una vez Salma Paralluelo desbloqueó el candado, desencadenó la mayor goleada de las azulgranas este curso. Fue la zaragozana la autora del primer gol del Barça, del segundo, del tercero y del cuarto. Todos ellos llegaron por la banda derecha de unas sublimes Hansen -con hat-trick de asistencias a Salma- y Lucy Bronze -que hizo el otro pase de gol y a punto estuvo de marcar dos veces-.

Concierto de goles

Se gustaba el Barça y, si algo ha demostrado en estos últimos años, es que no hay solista sin grupo. Se sumó a la fiesta, nada más arrancar el segundo tiempo, Mariona con un doblete.

Dice la canción que 'I can't get no satisfaction', y este Barça quería más y más. Hansen no quería perderse el concierto y culminó su estelar actuación con un gol y Torrejón puso la guinda con el último en su partido 400 con la camiseta azugrana. Cuántas ganas había de volver a ver jugar este Barça.