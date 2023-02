Alexia: "Dedico el premio a todas mis compañeras"

La capitana del FC Barcelona fue elegida The Best 2022 En su discurso la jugadora azulgrana se acordó de su familia y "de toda mi gente"

A las 22.30 horas de este lunes ha sido elegida The Best (mejor jugadora de 2022 por la FIFA) Alexia Putellas, la capitana del FC Barcelona en la gala de la FIFA. Es la primera futbolista que consigue dos trofeos (ambos consecutivos). Alexia, que lució un diseño de la colección nupcial 'She' de Yolancris, aseguró estar "muy contenta" por el reconocimiento.

"No me he preparado nada, pero muchas gracias a todos los que han votado", arrancó Alexia, para agregar que "dedico el premio a todas mis compañeras y a mi familia y a toda mi gente. También al cuerpo técnico, al club, al presidente y a todos los que están aquí (lo dijo en catalán) y a toda la gente que trabaja en el club", ha dicho la catalana.

Alexia, en un día tan especial, comentó que "ahora me acuerdo de las personas que han estado todos los días conmigo, no solo ahora, sino durante toda mi vida. Gracias a ellos soy lo que soy. Soy un pedacito de todas aquellas personas que se cruzaron en mi camino".

La jugadora del FC Barcelona agregó que "las personas que tienen un sueño, con esto espero que quede visto y reflejado que si lo tienes y sueñas muy, muy fuerte y trabajas el camino lo puedes conseguir y, lo más importante, disfrutar el camino".