¿Por qué ha ganado Alexia el The Best? Las fechas clave que deciden el premio de la FIFA

La jugadora del Barça ha sido una de las grandes protagonistas de la gala de los 'The Best FIFA Football Awards' El plazo de votación para el premio a mejor jugadora, clave para la victoria de la azulgrana

Alexia Putellas ha sido una de las grandes protagonistas de la gala 'The Best FIFA Football Awards'. La jugadora del Barça se ha coronado en París como mejor jugadora de 2022 y, de esta manera, se alza como la futbolista con más galardones The Best de la historia del fútbol femenino.

La victoria de la azulgrana en la gala celebrada en París le ha permitido levantar su segundo The Best consecutivo tras lograr el primero el año pasado. Alexia hizo méritos al ganar el título de Liga y ser subcampeona de la Champions Femenina en la temporada temporada pasada. En total, la jugadora anotó 34 tantos en todos las competiciones.

Sin embargo, Alexia lleva sin jugar un partido con su club desde hace más de medio año, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior el pasado mes de julio mientras entrenaba con la Selección Española y hay quién se pregunta por qué ha levantado el trofeo la azulgrana si sigue lesionada.

La clave se encuentra en el plazo de votación. El premio The Best a Mejor jugadora de la FIFA, al contrario que en el certamen masculino, contabiliza los méritos de la pasada temporada y no los hechos conseguidos durante el año natural (se alargó el plazo a causa de la celebración del Mundial en diciembre).

De esta manera, el premio reconoce el desempeño de las jugadoras del 7 de agosto de 2021 hasta el 31 de julio del año pasado, es decir, a lo largo de la última temporada. Alexia se lesionó apenas cinco días después de cerrar la temporada 21/22, así que lo sucedido después de esta fecha y la lesión no contabilizan para la elección de la ganadora.