El Sant Andreu firmó el pleno en el play-off

Al San Cristóbal le valió su mejor clasificación en la liga El partido de ida de la final se jugará el domingo en Ca N'Anglada

El Sant Andreu vuelve a ilusionar a una fiel afición que sueña con el ascenso a Segunda Federación, pero todavía quedan dos eliminatorias por pasar tras dejar en la cuneta al Peralada con dos triunfos por 1-0. Los cuatribarrados, que acabaron la liga sin ganar los 6 últimos partidos, han vuelto a coger la racha buena, y ahora les espera el San Cristóbal en la final del play-off catalán.

El entrenador Xavi Molist estaba satisfecho en la rueda de prensa: “Sabíamos que sería un equipo difícil, el Peralada es uno de los equipos más complicados de la categoría. Veníamos con un buen resultado, pero era peligroso”. Con respecto al partido del domingo en Ca N’Anglada dijo: “Allá tenemos que ser un equipo muy fuerte, cualquier jugada es importantísima, sea en el minuto 0 o el 95, y esto te puede dar la clasificación”.

Albertito sentenció el pase

Tras marcar 7 goles en la liga, ahora Albertito ya estrenó su cuenta en el play-off. Lo hizo con un remate desde el balcón del área a la red, y se une a Josu, que marcó el gol en el partido de ida. En el global Josu suma 12, Albertito y Genís 8, Fassani 7 y Sergi Arranz 5.

El otro finalista, el San Cristóbal sigue haciendo historia, pues si ya la temporada pasada llegó a disputar el play-off, se quedó en la primera eliminatoria al caer ante el Girona B. Esta vez pasa a la final por haber quedado mejor clasificado que L’Hospitalet tras un doble partido muy competido.

Los hombres de Dani Andreu jugarán la ida en casa y la vuelta en el Narcís Sala. El técnico comentó al final del partido: “Es un día muy especial para todos, y quedará grabado para la historia del club como una de esas fechas de las más importantes, y ser participe de esto me llena de satisfacción, la verdad. En el descanso les he dicho que no nos podíamos fiar del Hospi, pues un gol les metía en la eliminatoria. Hemos tenido dos ocasiones muy claras para hacer el 4-0, pero el portero ha estado muy bien. Con su primer gol cambió el partido, pues hemos tenido la presión de mantener el resultado”.