'Pichichis' del fútbol catalán: Alberto Fernández cree en la salvación del Sabadell

El delantero arlequinado se reencuentra con el gol después de cinco meses Dioni, Marí, Velillas y Carlos Contreras, 'pichichis' de sus categorías

Repasamos la actualidad de los máximos goleadores desde Primera RFEF a Primera Catalana. Esta jornada destacamos la actuación de Alberto Fernández frente al CD Castellón en Primera RFEF. Ernest Forgas, de nuevo decisivo con un doblete en el Rico Pérez.

Prima RFEF - Grupo II

En el encuentro que abría la jornada 32 de Primera RFEF, la UE Cornellà naufragaba en El Collao con un gol en el tramo final de la primera parte de Juanan. Los de Gonzalo Ruitort no supieron darle la vuelta al marcador y se marcharon de Alcoy con los bolsillos vacíos.

Mientras, el Barça Atlètic de Rafa Márquez completó un gran partido frente a un rival directo por la lucha de entrar a Play-Off, la SD Logroñés. Un doblete del '9' azulgrana, Roberto, sirvió para dar los tres puntos al filial culé, que también vio como se ampliaba el electrónico tras un gol en propia de los visitantes.

El CE Sabadell y nuestro MVP de la semana, Alberto Fernández, cuajaron un encuentro muy sobrio ante el que era el segundo clasificado, el CD Castellón. Un doblete del joven delantero arlequinado y el estreno goleador del ucraniano Vladys fue más que suficiente para llevarse los tres puntos del partido. Indias en el añadido recortó distancias.

Por su parte, el Nàstic de Tarragona se llevó un empate del duelo directo con el Osasuna Promesas. El conjunto granota abrió el marcador con el tanto de su 'pichichi', Guillermo. Mientras, el filial rojillo neutralizó el tanto inicial con un gol de Barbero en el minuto 60 de partido.

Tabla de Máximos Goleadores Primera RFEF - Grupo II - Jornada 32

Dioni - Atlético Baleares - 13 Goles (1pen.) Eneko Jauregui - SD Amorebieta - 13 Goles (3pen.) Pedro León - Real Murcia - 13 Goles (4pen.) Javi Martón - Real Sociedad B - 11 Goles (4pen.) Nacho Sánchez - Real Unión Club - 11 Goles (2pen.) Baselga - CD Calahorra - 11 Goles (2pen.) Iker Unzueta - SD Logroñés - 11 Goles ( 5pen.)

Segunda RFEF - Grupo III y V

La jornada 30 en Segunda RFEF fue un fin de semana muy positivo para los equipos catalanes. El primero que se llevó la victoria fue el Lleida Esportiu en Can Misses 3 frente al conjunto ibicenco. Un gol de Mejía en los primeros instantes de partido servían al conjunto entrenado por Viadero para salir de nuevo de la zona de descenso tras la victoria también de la UD Alzira.

Por su parte, el Terrassa FC rescató un punto 'in extremis' gracias a los goles de Lucas Viña y David Jiménez, tantos que valían un empate tras arrancar el partido perdiendo dos cero tras las dianas de Tovar y Gálvez.

CF Badalona Futur y CE Manresa también sumaron un punto cada uno tras quedar en tablas a cero en su encuentro. El empate para el conjunto manresano le sirve para sumar una jornada más en zona de Play-Off. Mientras, el CF Badalona Futur sigue en media tabla, pero esta vez más cerca de los de abajo tras sus victorias.

Los equipos en cuestión que lograron tres puntos muy importantes mientras se encuentran en zona de descenso son AE Prat y UE Olot. Padilla y Albert Martí para el conjunto pratense y Ernest Forgas, de nuevo, para el equipo de la Garrotxa, fueron los autores de los goles en la jornada 30 de Segunda RFEF.

Por último, el RCD Espanyol B puso la tercera victoria consecutiva en su casillero ante un rival directo por ascender de categoría, la Peña Deportiva. El solitario gol de Javi Hernández puso al filial blanquiazul tercero en la clasificación.

En el grupo V de Segunda RFEF, el Cerdanyola FC perdió por tres goles ante uno de los candidatos a subir, el CDA Navalcarnero.

Tabla de Máximos Goleadores Segunda RFEF - Grupo III - Jornada 30

Alberto Marí - Valencia Mestalla - 11 Goles (2pen.) Naranjo - Deportivo Aragón - 10 Goles (2pen.) Ernest Forgas - UE Olot - 9 Goles (0pen.) Jordi Cano - Terrassa FC - 9 Goles (2pen.) Nacho Ramón - Atlético Saguntino - 8 Goles (0pen.) Noah Baffoe - CE Manresa - 8 Goles (0pen) J.Becerra - RCD Espanyol B - 7 Goles (0pen.) Peque Polo - CF Badalona Futur - 7 Goles (0pen.)

Tercera RFEF - Grupo V

Dani Martínez (UE Rapitenca) fue el autor del gol que otorgó los tres puntos al conjunto local frente al CF Peralada. El gol llegaría en el último cuarto de partido tras la igualada de Sergi Solans, delantero que se coloca ya con 11 goles.

Kevin Díaz y Mario Cantí, goleadores de la UE Castelldefels y CP San Cristóbal en la penúltima jornada de Tercera RFEF. Ambos goles sirvieron para ganar su respectivo partido, un encuentro que a los egarenses les valió para certificar un año más el Play-Off mientras que el equipo marinero ha visto desde la orilla como se marchaba esta opción.

Por otro lado, la jornada se cerraba con dos duelos que enfrentaban a equipos que luchan tanto por el ascenso directo como por la permanencia. El líder, el CE Europa, visitaba el Xevi Ramón frente a la UE Vilassar de Mar. Un gol de paredes en el tramo final de partido dio la victoria al conjunto local, que pese a la victoria vería como certificaba su descenso a la Superliga Catalana tras la victoria del Vilafranca en el Narcís Sala.

Partido de goles en el pueblo de Sant Andreu, los de Xavi Molist desaprovechan una nueva oportunidad por recortarle puntos a su máximo rival en la lucha por el ascenso. Las dianas fueron autoría de David Toro, Alexis y Alfons Serra para el equipo del penedés, mientras que los goleadores quadribarrats fueron Genís Cargol y Josu.

Por último, el CF Badalona perdió dos puntos tras verse remontado por la FE Grama con un doblete de Mike Cevallos en 10 minutos. Los tantos de Walid, de penalti y de Peña sirven, de momento, para seguir fuera de descenso.

Tabla de Máximos Goleadores Tercera RFEF - Grupo V - Jornada 29

Velillas - CF Montañesa - 13 Goles (4pen.) Javi Eslava - UE Castelldefels - 12 Goles (0pen.) Antoni Paredes - UE Vilassar de Mar - 12 Goles (0pen.) Sergi Solans - CF Peralada - 11 Goles (0pen.) Sanku - CP San Cristóbal - 11 Goles (6pen.) Josu - UE Sant Andreu - 11 Goles (5pen.) Dawda - Girona FC B - 10 Goles (2pen.) Walid - CF Badalona - 10 Goles (4pen.)

Primera Catalana

En el grupo 1 de Primera Catalana, el CF Caldes de Montbui y el CF Lloret protagonizaron un partido de muchos goles. El encuentro acabó con victoria local por 6-2, tres dobletes incluidos del CF Caldes de Montbui, obra de Ramoneda, Marc Estrada y Albert Camí. El partidazo de la jornada por la parte alta de la tabla entre la UE Figueres y la UE Vic se decidió con un gol en el descuento de los visitantes, diana de Biel.

Mientras, el hombre gol de la jornada en el grupo 2 tiene dos nombres y pertenecen al CFJ Mollerussa tras la sufrida victoria en el derbi de Lleida. Genís Soldevila y Moro Sidibe amplían la diferencia con su máximo perseguidor.

Por último, Jan (Atlètic Sant Just) y Alejandro Moreno (CE Europa B) fueron los goleadores de la jornada 24 en Primera Catalana con un doblete cada uno.

Tabla de Máximos Goleadores Primera Catalana - Jornada 24

Carlos Contreras - CF Vilanova Geltrú - 15 Goles (1pen.) Adrián Felis - CFJ Mollerussa - 13 goles (2pen.) Omar Bouloum - AEC Manlleu - 12 Goles (0pen.) Youssef Ouakkati - Club Esportiu Atlètic Lleida - 12 Goles (0pen.) Jose Enrique Carrasco - CE Sabadell B - 12 Goles (0pen.) Aitor Serrano - UE Valls - 12 Goles (0pen.) Saliou - FC Santboià - 12 Goles (0pen.) Kim - FC Ascó - 12 Goles (0pen.)