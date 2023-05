El Terrassa decide sustituir de forma inmediata a Jordi López

El hasta ahora técnico anunció en rueda de prensa que dejaba el club a final de temporada Los egarenses se juegan este fin de semana ante el Espanyol B su última opción de alcanzar el play-off

Jordi López no continuará al frente del primer equipo del Terrassa la próxima temporada. Así lo comunicó él mismo en rueda de prensa, afirmando que todavía no había hablado con el club de su decisión.

Unas declaraciones que han hecho mover ficha al Terrassa, que convocó una Junta de urgencia del Consejo de Administración que tomó la decisión de destituir de forma inmediata al técnico. Lluís Macià, coordinador de futbol 11, tomará el relevo en el banquillo del primer equipo.

"Es habitual en el fútbol y en la vida que tales decisiones se comuniquen primero internamente y solo después se hagan públicas, normalmente a través de un comunicado conjunto o comunicados paralelos consensuados. La razón de este proceder es mostrar el mínimo respeto a las partes involucradas.

Además de la falta de respeto inaceptable, principalmente hacia sus propios jugadores, el momento del anuncio también es muy desafortunado. El Club lleva esta semana haciendo un llamamiento a toda la gente para que el domingo se acerque al estadio a ayudar al equipo que aún tiene opciones de llegar a los playoffs y, de lo contrario, puede perder la 7ª plaza que da acceso a la Copa del Rey", reza el comunicado de la entidad.

Bomba en la rueda de prensa

La decisión se tomó unas horas después de las declaraciones de Jordi López en la rueda de prensa matinal. “Se ha acabado un ciclo porque yo decido que se ha acabado un ciclo. Creo que mi paso aquí ya está. Tenemos que intentar acabar lo mejor posible”, explicó ante los medios el entrenador que llegó la temporada pasada desde el Cornellà, donde ejercía de segundo.

Se pone así punto final a dos temporadas de camino conjunto, con un play-off en el saco y otro aún con opciones. Y es que los egarenses son sextos y se juegan en esta última jornada ante el Espanyol B su última oportunidad de relegar al Manresa, que ocupa la quinta y última posición que da acceso a la promoción, con tres puntos de margen sobre el Terrassa.

"Aún tenemos posibilidades y me sorprende mucho el sentimiento de negatividad que existe hacia este club", comentó López durante su comparecencia, al respecto de las opciones del equipo, que han quedado reducidas tras los últimos resultados. Aún así, el preparador cree que "estamos con posibilidades de hacer un play-off. Matemáticamente, nada está decidido, dependemos de ganar el domingo, pero tenemos opciones y parece que está todo perdido. El Manresa juega contra el líder y no tendrá un partido fácil. Todo el mundo debe hacer un esfuerzo para ayudar a estos jugadores, darles esa energía que necesitan", analizó. "No necesitamos el negativismo instaurado que no entiendo”, zanjó al respecto.