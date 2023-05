El Manresa, a un paso del sueño

'Putxi', capitán del conjunto manresano, es optimista con el objetivo de Play-Off Este domingo en el Nou Congost, primer 'match ball' frente al ya campeón, Teruel

Una victoria agónica e ilusionante en la Ciudad Deportiva Dani Jarque por parte del Manresa, permite que el próximo fin de semana en el Nou Congost, Manresa, sea una gran fiesta con el primer 'match ball' de su lado. Gol average ganado a Terrassa y empatado a Saguntino, Manresa depende de sí mismos para conseguir el objetivo. 'Putxi', capitán del conjunto manresano, atiende a SPORT en vistas de las dos finales que quedan.

El pasado sábado 29 de abril, Manresa asaltaba el campo del filial blanquiazul con un gol de Larrosa en el añadido. Un tanto que daba la vuelta al marcador tras el tanto inicial de Becerra en el primer tramo de partido, a la salida de un córner. Poco antes del descanso y lo que suponía la expulsión de Abde, Marc Martínez, de penalti, hacía la igualada en el encuentro. Con un jugador más y un dominio del juego desde el primer minuto de la reanudación, los de Ferran Costa no cesaban en sus intentos de perforar la portería de Ortuño. Pero, el premio llegaba en los instantes finales tras un balón colgado en el centro del área que aprovechaba el ingresado al terreno de juego durante la segunda mitad, Larrosa, para dar la victoria y los tres puntos al Manresa.

“El gol fue una explosión de alegría. Estuvimos insistiendo todo el partido. Independientemente de que estuviéramos creando ocasiones o no, el equipo supo mantener la cabeza fría para seguir insistiendo. Por el minuto y lo que suponía, fue un premio merecido”, añade Gerard Puigoriol ‘Putxi’.

🔥🔥 Així va ser el gol de la victòria en el descompte, en el partit de dissabte, de @toni_larrosa #SenseVertigen pic.twitter.com/CGKvS6igpB — CE Manresa (@Cemanresa1906) 1 de mayo de 2023

Tras una racha de cinco empates seguidos, el Manresa sellaba la permanencia hace poco menos de un mes en Ibiza. Ahora, con objetivos mucho mayores, ‘Putxi’ dice lo siguiente: “Estamos bien, tenemos que seguir siendo estables y regulares como el resto de la temporada. El día a día es nuestra clave”, afirma. El Manresa, quinto clasificado, está a tres puntos de Terrassa y Saguntino cuando solo quedan dos jornadas por disputar.

Posibles escenarios

Las cábalas para el conjunto manresano pasan por sumar 4 de los 6 puntos posibles. En la carrera por conseguir la última plaza de Play-Off disponible se encuentran Manresa, Terrassa, Atlético Saguntino y Hércules.

El favorito a ocupar este privilegiado lugar es el Manresa, tres puntos por encima de Terrassa y Saguntino. Mientras, más despejado y casi imposible del objetivo, el Hércules a cinco puntos.

En caso de igualdad de puntos entre dos clubes, los criterios a seguir para ordenar la clasificación son los siguientes: Gol-Average entre los equipos, diferencia de goles total, mayor número de goles a favor, mejor juego limpio o finalmente partido en campo neutral. Por contra, si el empate es a más de dos bandas, se tendrían en cuenta, primero de todo, puntuación sumada entre ellos.

Puntuación entre ellos: Manresa (9 puntos), Terrassa (6 puntos), Saguntino (3 puntos).

Gol-Average entre ellos: Manresa (+3 vs Terrassa, 0 vs Saguntino), Terrassa (-3 vs Manresa, +4 Saguntino), Saguntino (0 vs Manresa, -4 vs Terrassa).

Diferencia de goles (hasta el momento): Manresa (+4), Terrassa (+6), Saguntino (+4).

Goles a favor (hasta el momento): Manresa (35), Terrassa (39), Saguntino (32).

De todos estos escenarios, el Manresa se postula como el principal favorito para disputar los Play-Off de ascenso a Primera RFEF.

Ferran Costa, 'MVP'

Tres años en el club y ya un ascenso logrado, el técnico puede lograr otro hito histórico para la ciudad de Manresa con el Play-Off de Ascenso a Primera RFEF. “Somos una unión, vamos todos a una, desde el primer entrenador hasta la afición. El míster ha conseguido que sobrepongamos los objetivos grupales a los personales, que el club y el grupo siempre esté por encima”, asegura ‘Putxi’.

Además, visto que el año del debut en Segunda RFEF, Manresa lucha por el ascenso de categoría, 'Putxi', analiza cuál es la clave del éxito: "No nos paramos a pensarlo, nos centramos en mejorar entreno tras entreno. De primeras, no nos marcamos objetivos grandes, ni miramos lo que habíamos hecho hasta el momento. De todas maneras, cuando perdemos tampoco nos paramos a pensar, intentamos vivir el día a día y así seguiremos haciéndolo", confiesa.

Un vistazo a la permanencia del Prat

El jugador que ahora es capitán del Manresa, ‘Putxi’, vistió durante seis años la camiseta pratense hasta la temporada 20-21, un año después ficha por los manresanos. Reinventado y desde la distancia, ‘Putxi’ vive la permanencia de los potablavas de otra manera. “Me gustaría que se salvarán, tengo un aprecio especial con el Prat. Saben lo que tienen que hacer, sobre todo vigilar las emociones”, explica.

Por delante, Lleida y Olot, las dos finales que tiene el Prat para lograr la permanencia un año más en Segunda Federación.

Mientras, Teruel y Ebro, son los últimos dos rivales del Manresa. Es decir, campeón y colista frente a un aspirante a Play-Off.