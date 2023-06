Fortu, la voz y los goles de L'Escala

El delantero ha sido renovado esta misma semana tras una buena temporada con ascenso incluido El jugador ha firmado seis goles en su primera campaña en las filas del conjunto de Arnau Sala

La temporada de L’Escala se ha disputado con una banda sonora muy especial. La música de Roger Fortuny ha resonado en el vestuario azulgrana en un curso lleno de éxitos.

“La temporada ha sido muy positiva, no solo por conseguir el campeonato de Primera Catalana y el Campeonato de Catalunya Amateur, sino también por el gran grupo que hemos creado”, afirma ‘Fortu’, recién renovado, que tiene claro que “la piña que se ha formado en el vestuario ha sido el motivo principal por el cual hemos alcanzado nuestro objetivo”.

Para la nueva campaña, ya en Tercera, el reto pasa por la permanencia. "Sabemos que será una temporada complicada porque hay muchos grandes equipos en la liga y veremos si podemos conseguirlo. Será la primera vez que l’Escala juegue en esta categoría e intentaremos hacer el mejor papel posible y quedarnos al menos un año más", comenta Fortu a este diario.

Año de explosión

El delantero ha vivido grandes cambios, dando el salto desde el Fornells de Tercera Catalana al l’Escala que afrontará el reto de Tercera nacional. “Este salto de dos categorías se ha notado y estoy contento de mi temporada”, admite el futbolista a ‘Sport’. En este curso ha marcado seis goles y “aunque no he jugado tanto como querría, se me han dado oportunidades y las he intentado aprovechar al máximo. Estoy muy contento con mi rendimiento y espero poderlo hacer así o mejor la campaña que viene y ayudar al equipo en esta nueva categoría".

Paralelamente, hace ahora un año, Fortu se inició en la música y sus canciones se han convertido en himnos en el vestuario. Si se conseguía el ascenso, prometió cantar en directo a sus compañeros y como lo prometido es deuda, en las cenas de celebración “me ha tocado cantar en múltiples ocasiones”.

Fortuu, cantando uno de sus temas | Glòria Castellví

La música, un hobbie

Fortuu es su nombre artístico en la música y sus temas se pueden escuchar en la plataforma ‘Spotify’. De momento, unos ocho sencillos que él mismo crea, graba y publica, con ritmos urbanos y letras en catalán. Un hobbie al que intenta “dedicar mucho tiempo” porque, quién sabe “si un día puedo triunfar en esto”. Por el momento, la música es sólo una afición para el futbolista de Fornells que tiene claro que, “aunque de momento puedo combinar las dos cosas, el futbol va primero”, teniendo en cuenta que “estoy en una categoría muy alta en la que espero dar un buen rendimiento”.