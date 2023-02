Arnau Sala, entrenador de L'Escala: "No estamos en una crisis de juego, es de resultado"

Una victoria en los últimos seis partidos dista del buen inicio de liga De las primeras 11 jornadas disputadas lograron ganar en 10 de ellas

Parece que la Navidad ha pasado factura en L'Escala. Tras un inicio ilusionante, con 30 de 33 puntos posibles, los jugadores del club gerundense hacían las maletas para irse por 7 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado. El parón han sacudido la buena dinámica del grupo, que tras lograr 10 victorias en las primeras 11 jornadas, ahora solo ve como ha alcanzado 1 en los últimos 6 encuentros, situándose sus rivales a 3 y 4 puntos respectivamente.

Pese a los resultados recibidos, el entrenador contento con el juego resalta que no existe mal momento para el equipo y quita hierro al asunto. "Lo normal no era lo otro. Si comparas con el inicio, claro que piensas que estás en un mal momento, pero yo no lo veo así. Me he cansado de repetir que en los partidos que ganamos pudimos tener demasiado premio, y ahora, probablemente poco", añade el técnico.

El fútbol son dos cosas, crisis de juego y crisis de resultado. Nosotros estamos en la de resultado

Además, consciente de que los resultados no le acompañan, Arnau Sala asegura que el juego del equipo es bueno, y mucho mejor que cuando le sacaban 7 puntos al segundo hace 3 meses. "Es el problema de las comparaciones, si solo te fijas en el resultado seguramente estemos en un bache, pero si te fijas en el juego, estamos mejor ahora que antes. Ya lo dijo Pelegrino hace unos días, existe la crisis de juego y la crisis de resultado. Nosotros estamos en la de resultado", apunta el entrenador sobre la mejora en la idea de juego del equipo.

Ante la posibilidad de estrenar nuevo césped frente a la UE Vic el próximo 26 de febrero, el técnico se muestra esperanzado con poder hacerlo: "Esperamos jugar la próxima jornada ya en el Nou Miramar".

Hasta la fecha, L'Escala no ha podido debutar todavía en su campo, el Nou Miramar. El conjunto entrenado por Arnau Sala ha tenido que disputar sus partidos en el Municipal de Vilamalla. Tras la remodelación, L'Escala ya empieza a contar los días para estrenar su nueva casa. De los 13 partidos restantes, 9 de ellos, los jugarán como local.

En el próximo mes de marzo, el conjunto azulgrana no tendrá que desplazarse para disputar un partido. Vic, Lloret, Banyoles, EF Mataró y Granollers son los equipos que se encargarán de visitar el Nou Miramar.Ferreti, un seguro bajo palos en las primeras jornadas antes del parón, ve como su equipo ha recibido casi la mitad de goles durante esta mala racha que en los 3 meses previos de competición. El peor dato llega en el peor momento posible. L'Escala empataba a 0 contra el Can Gibert y ahondaba en su mala racha. Salvo la derrota frente a la EC Granollers por 5 goles a 1, el club se había mostrado sólido tanto en ataque como en defensa, dato que se constata en que el equipo había visto portería en todos sus partidos hasta la jornada 15.

Así pues, el pasado viernes, el club hacía oficial la incorporación de Moha Abouhafs, procedente del Peralada CF de Tercera RFEF. El delantero formado en las categorías inferiores del Olot se suma al proyecto azulgrana de cara a la segunda vuelta. Pau Morer, es el otro jugador que ya se viste la camiseta azulgrana después de militar en Tercera RFEF con la UE Sant Andreu.

✅ FITXAT: MOHA ABOUHAFS 🔥🔥



🤝🏻El davanter aterra al Nou Miramar per portar gol aquesta segona volta! I n'esperem celebrar molts! 😉



⚽ @Moha_elbaz14 format a l'Olot, ha passat per el Banyoles i ara militava a les files del Peralada a la #3RFEF.



Benvingut Moha!! ❤️💙 pic.twitter.com/38AINIVXLH — FC L'ESCALA (@FCLESCALA) 10 de febrero de 2023

Aún líder de la categoría, L'Escala tratará de revertir su situación lo antes posible ante el acecho al liderato de sus inmediatos seguidores, EC Granollers y UE Figueres.