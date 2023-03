Borja López: "El objetivo es conseguir la salvación"

El Sants ha sumado solo 6 de 21 puntos posibles en la segunda vuelta y acumula cuatro derrotas seguidas "Desde el primer día la junta directiva me ha transmitido mucha confianza y tranquilidad", afirma el técnico del equipo barcelonés

La temporada del Sants, un histórico del futcat, no está siendo un camino de rosas, especialmente desde el inicio del año. Los barceloneses solo han sumado seis puntos de 21 posibles tras el parón navideño y acumulan cuatro derrotas consecutivas que no han hecho sino empeorar la situación.

Un mal momento que el técnico del Sants, Borja López, achaca a las dinámicas, a los altibajos. “Somos los mismos jugadores y el mismo cuerpo técnico. Ni antes éramos tan buenos ni ahora somos tan malos”, comenta a Sport. “Hay una línea muy fina entre la victoria y la derrota, nuestro trabajo es encontrar el equilibrio entre las dos”, añade el preparador que tomó las riendas del equipo este curso, tras la salida de Tito Lossio.

"El reto que teníamos por delante era muy importante. Tanto para mí como para el cuerpo técnico. Una oportunidad para seguir creciendo en este mundo tan complejo y que tanto nos apasiona", apunta López sobre su paso al frente en el Sants.

Pese a la racha negativa, Borja López se muestra optimista y cree que hay que encontrar “la parte positiva a esta situación”. “Este grupo de jugadores tiene una gran capacidad y son muy buenos. Los 21 puntos que llevamos, nos han costado mucho conseguirlos”, explica el técnico que apuesta por “tener la cabeza fría y seguir trabajando”. “Es cuestión de conseguir un resultado positivo”, zanja al respecto.

Mal inicio

La campaña no empezó de la mejor manera para un Sants que salvó la categoría en el último momento por los descensos compensados, tras confirmarse que el Cerdanyola jugaría en Segunda Federación. “La incertidumbre de la categoría nos condicionó claramente a la hora de confeccionar la plantilla, ya que muchos jugadores ante la duda, se decantaron por otros clubes”, explica Borja López. Ese fantasma podría volver este curso, aunque el entrenador del Sants asegura que no piensan en ello, ya que es algo que “no podemos controlar” y se centran en el objetivo que “es conseguir la salvación”.

Tampoco en el mercado invernal han encontrado un revulsivo. A la marcha de Dani Jódar, jugador clave en la plantilla, se ha unido la de Damián Obispo, única incorporación de este invierno, el pasado lunes. Borja López afirma que esta ventana “ha sido muy diferente en comparación con las otras temporadas. En general, ha habido muy pocos movimientos”, y argumenta que “la norma de los 8 partidos jugados nos impidió firmar a varios jugadores para reforzar la plantilla”.

Borja López afirma que "desde el primer día la junta directiva me ha transmitido mucha confianza y tranquilidad. Y en este momento, que nos encontramos en una mala dinámica, todavía más". En este tramo final, ”sólo queda que el trabajo diario se vea reflejado en forma de resultados y cumplir el objetivo”.