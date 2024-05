El TOP-5 de joyas del Cadete B campeón de liga

La generación del 2009 que dirige David Sánchez es de tanto nivel que en esta selección de cinco jugadores cadetes de primer año destacados se quedan fuera futbolistas de gran proyección como el máximo goleador Genís Clua, los centrales Joan Inglés y Sergi Mayans, el prometedor Baba Kouroma o muchos otros. Es la gran clave de La Masia, la proyección de los canteranos no se limita a dos o tres jugadores por generación, el nivel es muy alto en todas las plantillas y la competencia para llegar a lo más alto es enorme.

Aún y así en SPORT nos gusta mojarnos y estos son los cinco jugadores del Cadete B que más pueden dar a hablar en los próximos años.

RAÚL EXPÓSITO

Posición: Lateral derecho o central

Lateralidad: Diestro

Trayectoria: El sabadellense llegó al Barça procedente del Tibidabo Torre Romeu. Juega en la cantera del Barça des de la temporada 2016-17.

Cualidades: Rápido, potente, expeditivo, Raúl siempre se muestra concentrado y ganador de la mayoría de duelos. Contagia entusiasmo y espíritu de lucha a sus compañeros.

Cifras destacables: A pesar de ser un defensa puro suma seis goles en 20 partidos de liga con el Cadete B. También ha debutado con el Cadete A. Es internacional en las categorías inferiores con España.

Aspectos a mejorar: Hay que esperar a su evolución física para comprobar si además de rendir de maravilla como lateral puede ser una opción real como central.

Raúl Expósito está destinado a llegar muy lejos en el Barça / Valentí Enrich

Jugador con el que lo podríamos comparar: Su carácter, polivalencia y capacidad competitiva nos hacen pensar en el mítico Carles Puyol.

ORIAN GOREN

Posición: Interior

Lateralidad: Diestro

Trayectoria: Esta es su segunda temporada en el fútbol base del Barça. Llegó el al club procedente del Macabi Petah Tikva.

Cualidades: Exhibe un toque de balón mágico. Cuando el partido se acelera, Orian baja las revoluciones y protege el esférico como pocos. Marca la pauta en el campo y se inventa pases de gol brillantes.

Cifras destacables: En 21 partidos de liga ha marcado dos goles y ha repartido un a cifra alta de asistencias.

Aspectos a mejorar: Ser más intenso en el aspecto defensivo y más contundente en el área rival le ayudaría a sumar más goles para el equipo.

Orian Goren / FCB

Jugador con el que lo podríamos comparar: Con toda la prudencia del mundo los que siguen desde hace años a Orian ven en él a un jugador con detalles parecidos a Andrés Iniesta

MICHAL ZUK

Posición: Interior o mediocentro

Lateralidad: Diestro

Trayectoria: El centrocampista de Blanes llegó el prebenjamín blaugrana procedente del Aqua Hotel y esta temporada ha vuelto al Barça después de un año en el que su familia se trasladó a Polonia.

Cualidades: Es un virtuoso con el balón en los pies. Cuida, mima y toca la pelota como los ángeles. Sabe cuando pausar y cuando acelerar el juego. Es un futbolista muy estético. Tanto de '6' como de '8' no pierde balones y los distribuye con acierto.

Cifras destacables: Esta temporada ha sumado 10 partidos con el Cadete B y cuatro con el cadete A marcando dos goles. Con la selección española sub-15 ha sumado tres partidos.

Aspectos a mejorar: Asegura mucho los pases y, con su calidad, podría arriesgar más en acciones individuales que puedan marcar las diferencias.

Michal Zuk es uno de los centrocampistas más técnicos e imaginativos de La Masia / Dani Barbeito

Jugador con el que lo podríamos comparar: Michal Zuk recuerda al Thiago Alcántara que llegó al Cadete B del Barça y deslumbraba por su toque de balón mágico.

EBRIMA TUNKARA

Posición: Interior o extremo izquierdo

Lateralidad: Zurdo

Trayectoria: Empezó a jugar en el Barça en el curso 2018-19. Siempre ha ido por encima de lo que su edad indica.

Cualidades: El gambiano lo tiene todo. Es potente y hábil, rápido y con criterio para el pase, eléctrico y fino. un todoterreno de lujo sin techo. Un zurdo de gran clase llamado a explotar en breve en categorías superiores.

Cifras destacables: Siendo el único jugador del 2010 (infantil de segundo año) que forma parte de la plantilla del Cadete B ya ha jugado 14 partidos con el Cadete A marcando 2 goles en la división de honor. Con el Cadete B suma 21 partidos y siete goles anotados.

Aspectos a mejorar: El dominio de la pierna derecha. Como la mayoría de zurdos tiene poca confianza en su pierna menos hábil.

Ebrima es una de las grandes atracciones del Cadete A del Barça / Dani Muñoz/MIC-Football

Jugador con el que lo podríamos comparar: Tiene algún detalle parecido a Camavinga por su fuerza, despliegue y por su condición de zurdo aunque en algunas jugadas nos haga pensar en el mítico Rivaldo.

ISMA ZIANI

Posición: Delantero centro o extremo

Lateralidad: Zurdo

Trayectoria: El atacante de Sant Celoni llegó al Barça en el 2016 ingresando en el Prebenjamín. Isma vive su octava temporada como blaugrana.

Cualidades: Delantero zurdo muy hábil y con un talento descomunal para generar fútbol e inventarse ocasiones de la nada. Cuando estaba a punto de debutar con la selección sub-15 de Marruecos se lesionó y no volverá a jugar hasta la próxima temporada.

Cifras destacables: Después de tres años marcados por las lesiones ha vivido su mejor temporada en el fútbol-11 marcando 10 goles en los 16 partidos.

Aspectos a mejorar: Ser más egoísta y contundente en el área para anotar más goles dadas sus espectaculares condiciones para ser un gran '9'.

Jugador con el que lo podríamos comparar: Tiene algunos detalles comparables a Karim Benzema y en otras acciones se asemeja más Griezmann por su clase y calidad para moverse entre líneas.