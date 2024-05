El genial zurdo Artem Rybak y 10 más, en el once ideal de La Masia

Los zurdos son especiales. Suelen tener una magia especial, un toque de balón diferente, una clase única. Artem Rybak es un zurdo, zurdo. Su pierna izquierda es arte puro. Le podríamos quitar la letra M final de su nombre y tendríamos a un nombre ideal: arte. El ex jugador del Shakhtar Donetsk es una apuesta total del Barça para el futuro. Imaginativo, desequilibrante, vistoso. Su fútbol contra el Mercantil dejó impresionados a los aficionados que lo pudieron seguir en Barça One. El fútbol esa maravilloso cuando hay jugadores que logran emocionarte e ilusionarte. No hay muchos así. Son los especiales. Y los zurdos. Artem Rybak es arte total. El Infantil A del Barça se proclamó campeón en el campo del Mercantil pero lo mejor del partido fue la exhibición técnica de artem Rybak.

Este es el once que hemos escogido en SPORT: Ellyot Daussy, Yibrahan García, Nico Marcipar, Alfredo, Adrià Bravo. Gerard Mullol, Hugo Garcés, Artem Rybak, Sama Nomoko, Genís Clua y Dani Ferrer.

ELLYOT DAUSSY

Ha llegado esta temporada procedente del Mallorca. Es de origen francés. Ellyot Daussy cuajó un gran partido en el campo del Mercantil que justifica su fichaje. Seguro en el juego aéreo, concentrado en las acciones a balón parado y muro total ante las llegadas del conjunto sabadellense, Ellyot cerró la persiana de la portería del Infantil A y el equipo de Pere Olivé pudo ganar (0-3) y proclamarse brillante campeón de liga.

Ellyot Daussy ha llegado esta temporada procedente del Mallorca / Dani Barbeito

YIBRAHAN GARCÍA

El Sub-12-B del Barça se proclamó campeón de liga después de ganar (8-2) al Martorell. El equipo dirigido por Iban Tey y Sergi Borrallo ha ganado todos los partidos del campeonato (27) y de esta manera se ha proclamado matemáticamente campeón tres jornadas antes del final de la liga. Yibrahan García (39 goles) alterna la posición de lateral derecho con la de centrocampista y es uno de los mejores jugadores de un grupo de futbolistas muy interesante. Además de Yibrahan hay que destacar el poder goleador de Juan Fernández. El hermano de Guille ha sumado 57 goles en lo que llevamos de campeonato.

El sub-12 B del Barça se proclamó campeón después de una liga espectacular / FCB

Otro jugador con un hermano ilustre es Moha Akhomach , hermano del ex canterano del barça y delantero del Villarreal. Moha también alterna la posición de '2' con la de delantero centro y suma 27 goles en la liga. El talento de Kevin Dragomir, Pol Jou, Pol Porta, Adam, Izan, Eric, Biel y Emmanuel es también muy destacable. Todos ellos están preparados para dar el salto al fútbol-11.

NICO MARCIPAR

El Cadete A ya es campeón de liga pero los de Arnau Blanco no se relajan. Esta semana ganaron (0-6) en el campo del Mercantil. El primer gol lo anotó el central zurdo internacional argentino Nico Marcipar con un gran chut exterior espectacular. Es muy meritorio también el caso del lateral Antonio Gómez, autor de un gol, y de los polivalentes Nil Vicens y Adri Guerrero que pudieron sumar un tanto para este insaciable Cadete A.

Nico Marcipar es internacional sub-16 con Argentina / Dani Barbeito

ALFREDO RODRÍGUEZ

El Infantil A del Barça se proclamó campeón de liga en el campo del Mercantil (0-3). No hubo goles en la primera mitad y en ese momento la presencia en el eje de la zaga de Alfredo fue clave para frenar las contras y abortar las acciones a balón parado del conjunto sabadellense. Alfredo cuajó un partidazo.

Alfredo es uno de los centrales más poderosos y con mayor proyección de la cantera / Dani Barbeito

ADRIÀ BRAVO

Lo situamos como lateral zurdo aunque es un delantero centro que puede jugar de extremo. Adrià Bravo se merece entrar en el once ideal porque su fase final de la temporada está siendo brutal. Adri volvió a marcar dos de los 5 goles del Cadete B contra el Martorell. El ex del Girona ya suma 10 goles y se encuentra pletórico en estas últimas jornadas del campeonato. Potente y ambicioso su zurda es para tenerla muy en cuenta.

Adrià Bravo es un delantero centro zurdo muy potente / FCB

GERARD MULLOL

El Infantil A de Pere Olivé se proclamó campeón de liga al ganar (0-3) en Sabadell al Mercantil en una nueva exhibición de su mediocentro. Gerard Mullol debutó la semana pasada con el Cadete a pero en esta última jornada volvió con su equipo y a un nivel excelente. Contra el Mercantil volvió a exhibirse como uno de los mejores '6' del Barça de la temporada.

HUGO GARCÉS

El aragonés volvió a dar un clínic de como jugar como interior en el Barça. Con Gerard Mullol, Ignasi Bassas y Artem Rybak se entendió de maravilla y aportó al equipo todo su fútbol. Hugo Garcés es pasión, fuerza, calidad, pausa, llegadas al gol y capacidad para inventarse pases como el que supuso el 0-2 anotado por Marc Armada. Partidazo espectacular del centrocampista ex del Zaragoza.

Hugo Garcés es un proyecto de interior fabuloso / Dani Barbeito

ARTEM RYBAK

Maravilloso. Espectacular. Los adjetivos se nos quedan cortos para definir el partido de Artem Rybak en el campo del Mercantil. Cuando más necesitaba el Infantil A marcar un gol que rompiera con los nervios previos a poderse proclamar campeón apareció el ucraniano. Y apareció majestuoso con una clase bestial. Dos golazos de un zurdo exquisito que es capaz de desequilibrar desde el talento puro sin imponer el físico.

Artem marcó dos tantos decisivos y con este doblete suma ya 12 tantos en lo que llevamos de liga. Su zurda es una de las más brillantes de toda la cantera del Barça. Estén atentos a este chico porque va a dar mucho que hablar. Súpertalento.

Artem celebra con Milosz, Luca y Noah un gol del Infantil A / Dani Barbeito

SAMA NOMOKO

El extremo maliense del Cadete A está completando una temporada magnífica. Sama marcó dos de los seis goles que el equipo de Arnau Blanco anotó en el campo del Mercantil. Con este doblete Sama empata, con 13 goles, con Roberto Tomás y Nil Vicens como el máximo goleador del equipo sub-16 del Barça.

Sama Nomoko es uno de los extremo más rápidos de La Masia / Valentí Enrich

GENÍS CLUA

El 'pichichi' del Cadete B sigue en racha. El Cadete B de David Sánchez goleó al Martorell y Genís anotó un par de goles más a su registro personal y ya suma 17 goles en lo que llevamos de temporada. Sus cifras son especialmente meritorias teniendo en cuenta que su demarcación natural es la de interior. Con la lesión de Isma Ziani, Genís Clua se ha ganado la titularidad como falso '9' rendimiento es indiscutible.

Genís Clua es el máximo goleador del Cadete B / Valentí Enrich

El Cadete B de David Sánchez se proclamó campeón de manera brillante culminando un curso impecable.

DANI FERRER

El Juvenil B del Barça no pudo ganar al Espanyol en un partido espectacular (4-4). Los de Pol Planas se mostraron muy finos en ataque pero menos fiables de lo habitual en la defensa del área. Dani Ferrer volvió a ser de lo mejor del Juvenil B anotando dos goles. El hijo del mítico Chapi Ferrer ya suma cinco goles desde que llegó al Barça hace pocos meses procedente del Europa.