¡Scolari regresa a los banquillos!

Felipao deja el cargo de director técnico del Ath. Paranaense para ser el nuevo entrenador del At. Mineiro Scolari dio por finalizada su carrera como técnico a finales de 2022... pero ahora regresa por sorpresa para dirigir el Galo

Luiz Felipe Scolari es el nuevo entrenador del At. Mineiro, lo que no deja de ser una sorpresa mayúscula. El veterano técnico, de 74 años, había anunciado que daba por finiquitada su diltada carrera de más de 40 años a finales de 2022. Lo hizo llegando a la final de la Copa Libertadores, donde no pudo superar al Flamengo (1-0) en una final con un arbitraje muy controvertido.

A principios de este año, Felipao se incorporó a la estructura deportiva del 'Furacao' como director técnico, mientras uno de sus ayudantes, Paulo Turra, era ascendido al cargo de entrenador.

El bueno de Scolari no ha estado ni medio año en los despachos. En las últimas semanas, le habían llovido ofertas para convertir su jubilación en un paréntesis y se desdijo de su promesa de no volver a dirigir más a ningún otro equipo brasileño.

Y, al final, ha aceptado una de ellas: la del At. Mineiro, que cuenta con una de las mejores plantillas de Brasil y de Sudamérica, y que opta a ganar la Copa Libertadores y el Brasileirao.

El Galo estaba sin técnico desde la rocambolesca salida de Eduardo Coudet, que se despidió de la plantilla sin comunicar a la dirección deportiva y a la directiva que dejaba el tradicional club de Belo Horizonte.

Había dos candidatos a substituirlo: el portugués Bruno Lage, sin club desde octubre de 2022 cuando fue desituido del Wolverhampton y Scolari. El técnico luso dudó y la cúpula del At. Mineiro cerró rápido con el exseleccionador brasieño.

El debut de Felipao con el At. Mineiro será el próximo miércoles, día 21, en Volta Redonda en el partido ante Fluminense correspondiente a la 11a jornada del Brasileirao. El Galo es actualmente el cuarto clasificado con 18 puntos, a seis del líder, el sorprendente Botafogo que dirige el portugués Luis Castro.