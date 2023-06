El rocambolesco adiós de Eduardo Coudet del At. Mineiro

El ex del Celta se despidió de la plantilla, pero no informó de su decisión a la directiva del Galo La dirección del At. Mineiro reclamará al técnico argentino los 3,2 millones de su cláusula de rescisión

Se terminó la tortuosa aventura de Eduardo Coudet al frente del At. Mineiro, uno de los clubes con mejor plantilla de Brasil y de Sudamérica.

El ex entrenador del Celta de Vigo habló en tono de despedida al vestuario el sábado después del empate en casa (1-1) contra el Red Bull Bragantino, en partido de la décima jornada del Brasileirao. Lo más normal hubiera sido comunicar su decisión a la dirección deportiva o la junta directiva del club... pero no lo hizo.

Y el domingo el Galo publicó un escueto comunicado de dos puntos, que llamó la atención por su contenido inédito: "1. Ayer, día de 10 junio, en el vestuario del Mineirao, después del partido contra el Red Bull, el entrenador Eduardo Coudet comunicó a todos los presentes su decisión de salir del club. 2. Delante de este hecho, Coudet ya no es más nuestro entrenador".

El lío está servido, porque el At. Mineiro ya ha informado que piensa pedirle al 'Chacho' Coudet los 3,2 millones de euros correspondientes a su cláusula de rescisión, entendiendo que puede ser aplicada porque el contrato, válido hasta finales de 2024 ha sido deshecho de forma unilateral.

La relación entre Coudet y la directiva del Galo ha sido muy tortuosa desde el anuncio de su llegada en noviembre del año pasado. El técnico se ha quejado reiteradamente de que ni la junta directiva ni los mecenas de la entidad han cumplido su palabra. Y, según su versión, en lugar de potenciar la plantilla para ir a por todos los clubes, se han dedicado a debilitar el grupo con constantes salidas.

El At. Mineiro fue eliminado por el Corinthians en los octavos de final de la Copa do Brasil. En la Copa Libertadores lo tiene todo de cara para acceder a los octavos de final después de una fase de grupos en las que ha ido de menos a más. Y, en el Brasileirao, disputadas diez jornadas, es quinto clasificado con 18 a seis puntos del líder, el sorprendente Botafogo.