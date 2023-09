El Sao Paulo gana la Copa do Brasil ante el Flamengo de Sampaoli

El Tricolor paulista, que hizo bueno el botín del 0-1 en Maracaná, aguantó las embestidas del Flamengo para arrancar un 1-1 Los cariocas, que tienen la mejor plantilla del continente, cerrarán el 2023 sin títulos, mientras que los saopaulinos rompieron su tabú en el torneo del KO

El Sao Paulo conquistó, por fin, su primera Copa do Brasil. Lo hizo con todos los méritos, porque ha sido muy superior al Flamengo en los dos partidos de la final. En Maracaná, se impuso por 0-1 en una clase táctica de Dorival Junior ante su exequipo, que lo echó de malas maneras tras haber ganado en 2022 la Libertadores y la Copa do Brasil. Y, este domingo, en el Morumbí, ante una ‘torcida’ enfervorizada, no falló. El 1-1 le fue suficiente para ganar su primer título nacional desde 2008.

FICHA TÉCNICA Final vuelta de la Copa do Brasil SAO 1 ________________ 1 FLA ALINEACIONES Sao Paulo FC Rafael, Rafinha, Arboleda (Diego Costa, 8'), Beraldo, Caio Paulista (Wellington, 64'), Alisson (Gabriel Neves, 64'), Pablo Maia, Rodrigo Nestor (Luciano, 80'), Lucas Moura Wellington Rato (Michel Araújo, 80') y Calleri Flamengo Rossi, Wesley, Fabricio Bruno, Leo Pereira, Ayrton Lucas, Erick Pulgar, Thiago Maia (Luiz Araújo, 63'), Gerson (Víctor Hugo, 80'), De Arrascaeta (Éverton Ribeiro, 80'), Burno Henrique y Pedro (Gabigol, 73'). Árbitro Bráulio da Silva Machado (Santa Catarina). T.A.: Alisson (16'), Pablo Maia (24'), Rafinha (26'), Gabriel Neves (90+5' y 90+9') / Leo Pereira (30'.) Goles 0-1 Bruno Henrique (44'), 1-1 Rodrigo Nestor (45+4'). Incidencias Partido disputado en el estadio del Morumbi (Sao Paulo). 63.000 espectadores.

Lo del Flamengo es el gran fiasco del año en Brasil y en Sudamérica. De campeón continental a perder todos los títulos en este 2023. De nada le ha servido tener la plantilla más amplia del cono sur. Y Jorge Sampaoli queda como el gran señalado, de hecho, ya lo estaba cuando cayó en los octavos de final de la Libertadores conta el Olimpia, de Asunción. Está sentenciado y su destitución es cuestión de tiempo.

El rubronegro salió a comerse el mundo después del desbarajuste táctico del partido de ida. La presencia del recuperado Arrascaeta, que es el cerebro del equipo, dio empaque al ‘Mengao’ que, con un centrocampista más, igualó la batalla en la medular. El sacrificado fue Gabigol, que, en estas alturas de la temporada, está muy lejos de su mejor versión.

Fue un primer tiempo, con los cariocas, bien postados y dominando en varias fases, y los saopaulinos demasiados reactivos y agarrotados.

Avisó Gerson, que el sábado había sido convocado por Fernando Diniz para jugar con Brasil en la fecha FIFA de octubre, con la zurda (min. 18.) Y el Flamengo empató la eliminatoria con un tanto de Bruno Henrique, que aprovechó el rebote del poste en un lanzamiento cruzado del chileno Erick Pulgar, que el cancerbero Rafael no supo atajar (min. 44).

El final del primer tiempo fue un torbellino de emociones. El Sao Paulo parecía haber sentido el peso del tanto encajado… pero encontró el gol del empate en el añadido gracias a una genialidad de Rodrigo Nestor.

Una falta lateral fue rechazada con los puños por Agustín Rossi (el ex del Boca jugaba su primer partido desde que fichó por el Flamengo), pero el balón le cayó fuera del área al canterano, que se sacó un tremendo zurdazo. 1-1.

Al Flamengo le tocaba remar de nuevo. Tenía 45 minutos para buscar un gol más. La ola de calor que castiga Brasil este fin de semana hizo estragos. El partido, que empezó a disputarse con una temperatura de 36º grados, bajó muchísimo de revoluciones, lo que favorecía al Sao Paulo, porque el empate ya le iba bien.

A medida que fueron pasando los minutos, se escenificó la impotencia del ‘Mengao’, que terminó el encuentro muy empequeñecido. Los locales, con una defensa ordenada y sin fisures, tuvieron suficiente para llevarse el título. La venganza de Dorival Junior se completó.