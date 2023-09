El tremendo elogio a Vitor Roque del seleccionador brasileño

Fernando Diniz está convencido del éxito de 'Tigrinho': "triunfará en el Barça y en la Seleçao" El seleccionado brasileño deseó una pronta recuperación a Vitor Roque a quien catalogó como "uno de los grandes talentos de Brasil"

Vitor Roque debía de haber entrado en la lista de Brasil, que este sábado ha dado el seleccionador, Fernando Diniz, para la fecha FIFA de octubre y donde sí que ha entrado Raphinha. Sin embargo, todo se torció cuando la madrugada del jueves al viernes, el zaguero colombiano del Internacional, de Porto Alegre, Nico Hernández, de forma temeraria e imprudente le hizo un ‘entradón’ al futuro ‘9’ del Barça que le ha causado la ruptura de dos ligamentos del tobillo derecho del futuro ‘9’.

‘Tigrinho’ no volverá a jugar em este 2023. Su período de recuperación está establecido en unas ocho semanas y no forzará para estar en la recta final del Brasileirao, que termina el primer fin de semana de diciembre. No actuará más con el Ath. Paranaense ya que se espera que, en enero, el Barça pueda inscribirlo.

Fernando Diniz no se olvidó del aún delantero del ‘Furacao’ en la rueda de prensa que hizo en la sede la CBF, en la Barra da Tijuca, zona oeste de Rio de Janeiro. “Lo primero que tengo que decir es desearle que tenga una rápida recuperación”, indicó, al mismo tiempo que reconocía que estaba observando al milímetro sus evoluciones en el fútbol brasileño y sudamericano.

“Vitor Roque está en nuestro radar de observación, lo conozco muy bien porque los equipos que dirijo se han enfrentado cinco o seis veces contra él. Y, además, observo muchos partidos en los que participa, por el placer de verlo jugar”, expuso.

El técnico brasileño no tiene muy claro que qué tipo de delantero centro ha fichado el Barça para las próximas siete temporadas. “Ahora mismo ya es uno de los grandes talentos que tenemos aquí en Brasil”, dijo.

Según Diniz, ‘Tigrinho’, que ya marca las diferencias en Brasil y en Sudamérica con tan solo 18 años”, “tiene un futuro brillante”. Es más, le augura unos próximos años muy prometedores. “Hará una carrera brillante con la selección brasileña y con el Barça”, sentenció el seleccionador ‘canarinho’.

Vitor Roque era una de las grandes sensaciones de este 2023. En ocho meses de competición había marcado 26 goles (20 con el ‘Furacao’ y 6 con las categorías de base de Brasil), y había entrado de lleno en la lucha por la artillería del Brasileirao, con las 11 diana que llevaba.