¿Por qué Sampaoli hizo cinco cambios en el descanso con el Flamengo ganando?

Nadie entendió por qué 'Sampa' cambió a medio equipo cuando el 'Mengao' iba derrotando 1-3 al Bahia... ... pero, en la rueda de prensa lo aclaró todo: ¡cinco lesionados pidieron el cambio durante el descanso!

Jorge Sampaoli, genio y figura donde los haya, protagonizó un hecho aún insólito en la Serie A del Brasileirao: introdujo cinco cambios en el descanso del partido Bahia-Flamengo, y eso que su equipo iba ganando por 1-3.

Nadie entendió en el estadio Arena Fonte Nova, por qué el técnico argentino sacó del equipo de un plumazo al portero Matheus Cunha (que era una apuesta suya), al veterano central David Luiz (que por fin había marcado su primer gol con la camiseta del Flamengo), el mediocentro Thiago Maia (que es un futbolista clave en el equilibrio del equipo carioca), el joven diamante Matheus França (que había inaugurado el marcador) y el extremo Everton Cebolinha.

En su lugar, entraron el cancerbero Santos (que era el titular indiscutible hasta hace una semana), el lateral derecho Wesley (que estuvo a un paso de fichar por el Barça Atlètic en el mercado de invierno), el exblaugrana Arturo Vidal, su colega de selección, Pulgar y el extremo Bruno Henrique.

El misterio no quedó resuelto hasta que el extécnico del Sevilla compareció en la rueda de prensa posterior al encuentro, que el Flamengo, por cierto, acabó ganando 2-3 ante un Bahia que acabó con 9 jugadores por la expulsión de Rezende y Kanu.

"Todos los cambios fueron por lesión. Todos los jugadores me pidieron salir. Los cuatro jugadores de campo me lo pidieron en el vestuario. Y cuando íbamos a salir, el médico me dijo que el portero no podía continuar por una lesión muscular. Fui obligado a hacerlo. Me sorprendió incluso a mí tener que tomar una decisión como esta, pero estamos jugando tantos partidos... que me vi obligado", aclaró el entrenador argentino.

El departamento de comunicación del Flamengo informó en un escueto comunicado el estado físico de los lesionados: "Los jugadores Everton Cebolinha, con un esquince en el tobillo izquierdo, Matheus França, con un golpe en la rodilla, David Luiz, con dolor en el músculo posterior de la pierna derecha y Matheus Cunha, con dolor en la cadera y en el muslo derecho, volverán a ser evaluados este domingo. Por su aprte, Thiago Maia sintió un desgaste y pidió para ser substituido".

Pese al susto, el 'Mengao' sumó su segunda victoria consecutiva en el Brasileirao. Es un triunfo importantísimo para Sampaoli, porque, a pesar de la evolución táctica de su equipo los buenos resultados no habían llegado.

A falta de los partidos de este domingo, el Flamengo ya es quinto clasificado, en zona de acceso a la Copa Libertadores, con 9 puntos, a 6 de diferencia del Botafogo, que es el único que ha conseguido un 'pleno al 15' en las cinco primeras jornadas. El equipo que dirige el portugués Luis Castro tiene una salida muy asequible en el campo del Goiás, que ocupa una de las posiciones de descenso.