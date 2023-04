Pinchazo del Flamengo de Sampaoli

Un 'doblete' de Mauricio dio la victoria al Internacional (2-1) en el debut liguero de 'Sampa' con el rubronegro carioca El Fluminense, que va lanzado desde que conquistó el Campeonato Carioca, es el líder en solitario tras dos jornadas de Brasileirao

Jorge Sampaoli tomó un baño de realidad en el estadio Beira-Rio, en Porto Alegre, en su debut en el Brasileirao con el Flamengo. Un segundo tanto del Mauricio (un interesante centrocampista de 21 años) en el minuto 98 condenó a los cariocas en su intenso duelo contra el Internacional (2-1).

De nada valió el golazo de Gerson (a quien Sampaoli ya dirigió en el Olympique Marsella) ante la reacción colorada. Los fallos individuales en el marcaje acabaron condenando a un Flamengo en que el tiempo urge en todos los frentes: ya que el miércoles intentará remontar en Maracaná un 2-0 adverso ante el Maringá en la Copa do Brasil.

Lo mejor...

El Fluminense va a por todos desde que le endosó 4-1 al Flamengo y se llevó el Campeonato Carioca. Ha sumado dos victorias en dos jornadas en la fase de grupos de Libertadores.. y ha repetido la misma dosis en el Brasileirao, donde es el único equipo que ha conquistado los seis puntos en juego. Esta jornada derrotó con solvencia al Ath. Paranaense (2-0) en el Maracaná y se vio favorecido, entre otros resultados, del 2-2, en el mismo escenario entre el Vasco da Gama y el Palmeiras.

Lo peor...

El At. Mineiro no reacciona. Empató en la Vila Belmiro contra el Santos (0-0) y solo ha sumado un punto en dos jornadas. En la Libertadores, al equipo de Eduardo Coudet, le van peor las cosas: con dos derrotas en dos jornadas. El ex técnico del Celta no acaba de encontrar la tecla y puede alejarse definitivamente de los dos grandes títulos de la temporada en un tiempo récord. Nadie esperaba que el 'Galo' sufriera tamaño bache en un mes de abril para olvidar.

Atentos a...

El Sao Paulo, que en el debut de Dorival Junior, se sacudió de todos los malos rollos que rodeaban al equipo cuando era dirigido por Rogerio Ceni y ganó en el Morumbí por 3-0 al América Mineiro, que es colista y aún no ha sumado.

Habrá que ver cuál es el rendimiento que puede tener un equipo gafado con su anterior entrenador y que volvió a divertirse ante su 'torcida'.