Eduardo Coudet, contra las cuerdas

El At. Mineiro aún no ha puntuado en dos jornadas de la fase de grupos de la Libertadores y cayó en el debut del Brasileirao El ex del Celta, que ya ha tenido sus más y sus menos con la dirección del 'Galo', está en una situación muy delicada

Los malos resultados del At. Mineiro han colocado a su técnico, Eduardo Coudet, en una situación muy comprometida. El KO en ante el Ath. Paranaense (2-1) en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores deja al 'Galo' al borde del precipicio, ya que en el primer encuentro había tropezado inesperadamente en el Mineirao ante el Libertad, de Paraguay, (0-1).

A ello, hay que sumarle que el sábado, en el debut en el Brasileirao 2023, el At. Mineiro fue derrotado en casa por un recién ascendido como es el Vasco da Gama (1-2). Son tres derrotas de peso que escenifican que algo chirría en un equipo que empezó el curso con el objetivo de ir a pelear por todos los títulos.

La derrota contra el 'Furacao' ha hecho mucho daño, en un encuentro donde Vitor Roque, el '9 que el Barcelona tiene en su agenda marcó un golazo digno de un crack.

El 'Chacho' Coudet se ha escudado en un supuesto mal arbitraje (protesta la jugada del penalti que supuso el 2-0 y la expulsión por doble amarilla del exsevillista Mariano) y defiende su planteamiento, ya que, como había ocurrido el fin de semana contra el Vasco, su equipo finalizó muchas más veces que su adversario.

El clima interno en el 'Galo' está estremecido. La semana pasada hubo una cumbre entre el ex técnico del Celta y la cúpula del club, donde estaban los tres grandes inversores, para aclarar unas declaraciones del entrenador en el que se quejaba de la falta de refuerzos y de posibles salidas de la plantilla. "Me prometieron un equipo fuerte y no que fuéramos a perder futbolistas", llegó a afirmar en rueda de prensa.

Todo quedó aparentemente aclarado... lo que ocurre es que después han llegado dos derrotas consecutivas en cuatro días.

La presión aumenta en torno a la figura de un entrenador que cuenta con un gran prestigio en Brasil. El título regional, del Campeonato Mineiro, cosechado un mes atrás ya ha quedado en el olvido.

Ahora el partido de domingo en Santos, de la segunda jornada del Brasileirao, gana contornos dramáticos para Coudet. Nadie en Belo Horizonte es capaz de asegurar su continuidad en caso de un hipotético nuevo tropiezo.