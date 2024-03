El inexplicable despido de Juan Carlos Osorio

La aventura de Juan Carlos Osorio en el Athlético Paranaense ha durado dos meses, en los que ha dirigido al 'Furacao' en doce partidos oficiales, de los cuales solo ha perdido uno... el de este último fin de semana, que acabó precipitando su despido.

El adiós de Osorio, un técnico con un gran prestigio en el fútbol sudamericano, ha sido una sorpresa mayúscula. Nadie, en Brasil, podía pensar que el 1-0 encajado por el 'Furacao' en el campo del Londrina, en la ida de los cuartos de final del Campeonato Paranaense, acabaría desembocando en su adiós. Había llegado en Curitiba en enero con la misión de sacar máximo provecho a una plantilla competitiva en el año del centenario del club. Había firmado hasta diciembre.

Oficialmente, el 'Furacao' no se ha pronunciado, pero se ha encargado de filtrado que el despido del técnico se fundamenta en el malestar que había internamente. La decisión contaría con el vistobueno del grueso de los jugadores que estaban disgustados con los métodos de Osorio y por el hecho de que aún no hubiera conformado un once titular base.

El ex equipo del ahora blaugrana Vitor Roque ya se ha puesto manos a la obra para buscar un nuevo técnico. En diciembre, por indicación del veterano Fernandinho, que, a sus 38 años puede estar jugando su última temporada en el fútbol profesional, el 'Furacao' intentó cerrar la incorporación del catalán Domènec Torrent. Ambos habían coincidido en el Manchester City.

Las negociaciones, que se extendieron durante bastantes semanas, no llegaron a buen puerto porque el ex ayudante de Guardiola, que en Brasil ya dirigió al Flamengo, quería dos años de contrario y el club de Curitiba solo le ofrecía una.