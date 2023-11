El soltero que farda "de haberse liado con varias lesbianas" se lleva un gran zasca en 'First Dates': "Ni me has entrado por el ojo"

Emilio tenía claro que había nacido para ligar, de hecho, dice que son tantas las chicas que ha besado que ha perdido la cuenta pero el número es de tres cifras Se ha encontrado con Sara y la sinceridad de esta soltera ha aplastado toda su teoría

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Emilio ha venido al programa buscando a su chica perfecta, porque tiene muy claro que lo de ligar es algo para lo que ha nacido. Tiene 37 años y se considera muy ligón y fogoso, afirma que sus niveles de ligar son tan altos que hasta declara: ''Me he liado con varias lesbianas que nunca se habían liado con hombres''. Son tantas que no sabe con cuantas chicas se ha liado pero asegura que son tres cifras. También confiesa que ha tenido varias listas con los nombres de sus conquistas.

Emilio tenía miedo que entrara alguna chica con la que ya hubiera estado pero no ha habido problema porque no conocía a Sara que tiene 35 años y se considera única, poco común. La primera impresión de ambos ha sido bastante buena, incluso Emilio se ha quedado prendado de ella.

La cita iniciaba contando sus tramas sentimentales. Emilio le decía a Sara que quiere una chica fogosa y para Sara esa actitud ya era un no rotundo:''Estoy cansada de los hombres mujeriegos que piensan que las mujeres tienen que babear detrás de él'', confesaba la soltera. Sara quiere algo más porque para pasar el rato... ''El satisfayer es mi mejor aliado'', ha dicho la sotlera.

Ya en la habitación privada del programa, dónde todo puede ocurrir, el juego del azar ha querido que les tocasen beso robado y beso en el ombligo: 'No me ha gustado porque no me ha entrado por el ojo'', decía Sara. Aunque luego a Emilio le comentaba que si tenían cosas en común.

''Si una chica te lo pone difícil es el doble de satisfacción porque te lo has currado'', confesaba Emilio al ver que Sara es difícil de conquistar. Los dos al final han acabado dándose un tímido beso. ''No se lo iba a dar pero es verdad que he dado besos a personas que se lo merecían menos'', confesaba la soltera. Aunque se lo han pasado bien la química entre ellos no ha nacido y Sara ha tenido claro que no quería nada con él, parece que el sedcutor infalible no ha podido con ella.