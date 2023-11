Una soltera en 'First Dates' deja sin palabras a su cita: "Para un aquí te pillo aquí te mato...."

Eva y Javier tuvieron una cita llena de momentos incómodos El programa se emite de lunes a viernes

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

En la noche del martes, destacó la cita entre Eva y Javier. Eva, una madrileña soltera de 47 años, era conductora de una apisonadora por tradición familiar y confesaba tener mucho carácter. "O te caigo súper bien o te caigo súper mal", afirmaba. En el amor, no había tenido mucha suerte y buscaba una persona trabajadora.

Su cita, Javier, un soltero de 48 años, se sentía joven por dentro y confesaba ser algo infantil. La primera impresión fue normal, nada extraordinario. "No es George Clooney, pero bueno, me han traído a este chico que no está mal", decía ella. Javier veía a una persona sonriente y creía que podría surgir algo.

Carlos Sobera los acompañaba a la mesa, donde Eva dejaba sin palabras a Javier al revelar que conducía una apisonadora. "Su trabajo me ha orientado en que es una persona con carácter fuerte y temperamento", afirmaba Javier, quien luego revelaba no tener hijos a pesar de relaciones largas, sorprendiendo a Eva. "Me parece extraño que no tenga hijos", decía ella.

First Dates | CUATRO

Eva afirmó que Javier no era el prototipo que deseaba : ''No es lo que yo esperaba, pero bueno para un aquí te pillo aquí te mato...tampoco. Para eso menos'' sentenció.

Durante la cena, intentaron adivinar sus edades, y Eva le echó dos años más a Javier, sacándolo de quicio. "La primera vez en mi vida", declaraba él. La cita avanzaba con debates sobre horóscopos, siendo Javier apasionado y Eva crítica. "¡Qué tontería es esa del horóscopo! ¡Qué más da de qué horóscopo seas!", comentaba Eva.

Más tarde, Javier notaba el carácter de Eva y sugería que se parecía a las personas en las que se fijaba. "¿Me estás llamando fea?", aseveraba Eva. "¿Qué tiene que ver lo que te he dicho con eso?", respondía él. "Lo veo muy blandito, me lo como con patatas", aseguraba Eva.

En la recta final, a pesar de la conexión, Javier invitaba a Eva a cenar, pero ella rechazaba la propuesta. En la decisión final, Javier quería seguir conociéndola, pero Eva sorprendía al sugerir que podrían seguir como amigos.