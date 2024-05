Las primeras palabras de William Levy tras su inesperada ruptura

William Levy y Elisabeth Gutiérrez han protagonizado uno de los divorcios más polémicos de los últimos años. La prensa del corazón internacional ha centrado todos sus esfuerzos en conocer qué ha ocurrido en el seno de la pareja y por qué ha dado el paso de separarse de forma definitiva. A mediados de abril, salió a la luz la ruptura después de 20 años de matrimonio y dos hijos en común, y ahora ha sido William Levy quien ha hablado por primera vez del tema.

"Muchas cosas no se han dicho de forma pública, ustedes conocen solo una parte. Por mis hijos, porque es la madre de mis hijos, no voy a decir nada y me aguantaré todos los ataques", dijo el actor protagonista de Café con aroma de mujer en el programa Sale el sol, emitido en el canal mexicano Imagen Televisión. Admite haber cometido errores durante los 20 años de matrimonio, pero asegura que Elisabeth Gutiérrez también los ha tenido.

William Levy cree que las palabras que se están vertiendo contra su persona tienen una explicación: "destruir una familia porque decidí separarme, por venganza, es el peor camino. Elisabeth llamó a la Policía contando una absoluta mentira, solo para hacerme daño. Todos han visto a mi hija frente a mí con la Policía de por medio. No había prueba alguna de sus falsas acusaciones" de maltrato y violencia doméstica.

Finalmente, defiende su inocencia explicando que su hijo vive con él por ahora y que su hija sigue viéndolo: "estamos bien, gracias a Dios".