William Levy, entre las cuerdas: sale a la luz un vídeo de la policía entrando a su casa para echar a su amante

Hace poco más de una semana se conoció que William Levy y Elizabeth Gutiérrez se separaron tras 20 años juntos. La pareja tiene dos hijos en común: Christopher (18) y Kailey (14).

Ahora, el canal Univisión ha filtrado un vídeo del 2 de marzo de este año en el que se ve a Gutiérrez junto a su hija en la puerta de su casa familiar. No estaban solas, y es que con ellas se encontraba la policía: "Esta es mi casa y hay otra mujer con mi ex. Él está en algo y hay una mujer adentro", declaraba la mujer.

En el vídeo, Elizabeth explica que su hija fue a recoger ropa y que cuando picó a la puerta, vio a una mujer. Además, asegura que su ex podría estar "bajo la influencia de algo" y que, pese a no residir en la vivienda, es su domicilio: "Esta es mi casa y la de mis hijos y necesito que ella se vaya (...) Queremos ver porque él está diciendo que no hay nadie escondido. Tengo fotos, ropa... necesito que se vaya. Es mi casa. Es la casa de la familia".

La actriz explica que no habla con William y que lo tiene bloqueado porque cuando le llama le insulta, además comenta que empujó a su hija porque no quería que ella viera quién estaba en el cuarto.

La policía interrogó al actor durante 30 minutos, y al asegurarse de que no hay nadie con él en la mansión, solamente la "chica que limpia", Elizabeth explica que su hija está intentando protegerla: "Ella sabe que él me tocaría. Él no la tocaría a ella, pero si entro a una confrontación con él, me tocará".

Además, la artista añade que no se preocupa por su hija: "Ni siquiera mira a su hija, ni habla con ella. Estoy viviendo con lo que mi familia me está dando porque él me echó. Ahora quiere llamar a las 11 de la noche para saber qué está haciendo su hija. No, obviamente está bajo algo. Se puso loco porque cree que estoy haciendo lo que él está haciendo. Se pone loco".