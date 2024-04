Más problemas para William Levy: le acusan de dejar embarazada a otra mujer y obligarla a abortar

Hace poco más de una semana se conoció que William Levy y Elizabeth Gutiérrez se separaron tras 20 años juntos. La pareja tiene dos hijos en común: Christopher (18) y Kailey (14).

Hace apenas unos días que se filtró un vídeo del 2 de marzo de este año en el que se ve a Gutiérrez junto a su hija y unos agentes de policía en la puerta de su casa familiar. Las mujeres aseguraban que el actor estaba con otra chica dentro de la casa, y que en un momento dado empujó a Kailey para que no pudiera ver la identidad de la amante.

Ahora, en el programa 'Chisme no like' han asegurado que Levy fue infiel a su esposa en el verano de 2022 mientras grababa 'Montecristo'. No todo queda ahí, y es que la mujer se quedó embarazada y le obligó a abortar a través de su agente.

Carlos Corbacho ha comentado que mantuvieron un romance de 3 a 4 meses mientras él estaba en España: "Ella se va a Tenerife porque él cambia la ubicación de rodaje en Tenerife y la relación podemos decir que dura hasta el 28 de agosto. Este día es cuando termina todo porque la chica se hace un test de embarazo y le comunica a William que está embarazada".

Tras esto, Levy la bloquea en Instagram, en Facebook, en WhatsApp, y la mujer no puede contactar con él. "La chica se presenta en el rodaje el día 28 y la echan de ahí", ha declarado el colaborador.

Corbacho ha comentado que un asistente de William se puso en contacto con ella y le dio 400 euros para que abortara en la clínica IVI de Gran Canaria, y lo hizo. "Hoy en día la chica está con problemas de depresiones. Ella no necesita fama porque es un bellezón, pero es muy discreta porque sus padres no supieron nada y tienen una mentalidad... Son de Austria".