Este es el motivo por el que Sergio Ramos ha mostrado su enfado con Elon Musk

Este cambio en Twitter ha indignado al defensa del PSG La red social está viviendo varios cambios desde la llegada de Musk

Twitter está viviendo momentos de cambios. Antes de que Elon Musk comprara la red social, la plataforma contaba con un sistema de verificación gratuita que otorgaba una insignia azul a las cuentas que eran de personas famosas o de instituciones. Hace unas semanas, el empresario decidió que si alguien quería tenerla, tenía que pagar.

Elon Musk recibió varias críticas por parte de famosos tras el anuncio de esta nueva medida, y este pasado jueves anunció que tan sólo ha pagado la marca de verificación azul de Twitter a tres famosos: al actor William Shatner, al jugador de baloncesto LeBron James y al autor Stephen King.

Sergio Ramos, que ha perdido el tick azul, ha expresado su enfado con esta nueva medida, y ha confesado que el sudafricano lo hace por estrategia: "Elon Musk, eliminar las insignias azules, forzar pagos y ganar dinero es una estrategia", escribió el futbolista del París Saint-Germain.

El defensa ha asegurado que Musk debería tener otras prioridades como cerrar las cuentas de personas que publican mensajes de odio: "Eliminar el odio, promover el respeto y hacer de Twitter un lugar mejor podría ser otro. Solo digo...".

🤔 @elonmusk, eliminating blue badges, forcing payments and making money is one strategy. Eliminating hatred, promoting respect and making @twitter a better place could be another one. Just saying… pic.twitter.com/0l7cWsPi9t