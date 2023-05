Mediaset aclara que no prescindirá de Pedro Piqueras tras los rumores

Después de varios días, el grupo de comunicación ha desmentido que eso entre en sus planes De hecho, Piqueras ha dejado claro que no piensa en una jubilación próxima

Mediaset España está realizando varios cambios, como bien sabéis, y Telecinco parece el gran objetivo de estos cambios y si no que se lo digan a Sálvame, que en junio terminará su emisión en la cadena después de 14 años de éxitos. Pues bien, los recientes rumores apuntaban a que Pedro Piqueras estaría muy cerca de terminar su etapa en Telecinco.

A pesar de los mencionados rumores, desde el grupo de comunicación han desmentido esos rumores, así lo aseguran desde el diario ABC. Por lo tanto, parece que el cambio en la dirección de Mediaset España, compañía ahora dirigida por Alessandro Salem y Borja Prado, no afectará al más que reconocido presentador de noticias de Telecinco.

“Piqueras estará en el cierre de temporada y también a partir de septiembre”, aclaran desde Mediaset España, desmintiendo que la llegada de los meses estivales pudiera traer la marcha del periodista de Albacete, aunque sin hacer referencia a si mantendrá su espacio en los informativos.

Si bien Pedro no se ha pronunciado sobre este asunto, sí que aseguró que la jubilación inmediata no parece formar parte de sus próximos planes: “No tengo nada claro a ese respecto y la jubilación no entra en mis planes inmediatos”.

Más allá de esto, cabe mencionar que el rumor sobre la salida de Pedro Piqueras no era solo un rumor puntual, sino que parece que esto se relacionaba con un supuesto plan de Mediaset para cambiar de forma integral su área de informativos.

Esta reforma, según comentaron varios medios, no solo era a nivel editorial, sino también en temas técnicos y de imagen, llegando a presentar un nuevo plató, de hecho. Lo que es seguro es que el grupo de comunicación está cambiando y mucho.