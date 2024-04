Jorge Javier Vázquez manda un mensaje picante a Guti: "To' pa' ti"

Desde que comenzó el concurso de 'Supervivientes 2024', Jorge Javier Vázquez se preocupa por si el padre de Zayra Gutiérrez, el exfutbolista Guti, está siguiéndola en su aventura.

Zayra Gutiérrez, exconcursante del reality que tuvo que abandonar la isla por unos problemas médicos concentrados en su espalda; es hija de Arantxa Benito y Jose María Gutiérrez 'Guti' y ya ha manifestado sus ganas de concursar en la siguiente edición.

Jorge Javier Vázquez ya llegó a pedirle a Zayra, en una de las galas, el número de su padre pero, entre bromas esta no accedió a hacerlo. En la noche del jueves Zayra ha vuelto a intervenir en la gala de 'Supervivientes' par hablar de Ángel Cristo.

Es en este momento en el que Jorge Javier le ha preguntado si el exfutbolista les estaba viendo. Zayra no ha dudado en decirle: "Claro que nos está viendo, envíale un mensaje".

Y es entonces cuando el presentador no dudó en mandarle un mensaje picante, que dijo después de pensar el alto sobre lo que le podría decir: "Fíjate, ya se me ha ocurrido. Para ti, públicamente. Guti, to' pa' ti", decía mientras se señalaba su propio cuerpo.

Las risas estallaron y el presentador no dudo en seguir diciendo: "Ay, lo que me gustaría ser mujer de un futbolista". La cara de Zayra se mostraba muy en sintonía con la situación amable que se vivía en el plató.