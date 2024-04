Zayra Gutiérrez habla sobre el divorcio de sus padres, Guti y Arantxa de Benito

Zayra Gutiérrez terminó su andadura por 'Supervivientes' antes de lo previsto. La hija de José María Gutiérrez 'Guti' y Arantxa de Benito, padeció una lesión y tuvo que abandonar la isla por motivos médicos.

La influencer abandonó el concurso con tristeza, pero recibió el cariño de su hijo y su pareja en casa. Ahora, Zayra espera participar el próximo año, pero hasta entonces, ha visitado el plató de Telecinco.

La televisiva ha actualizado el estado de su lesión en su regreso a España: "Tengo una hernia discal. La última opción es hacerme una operación, pero espero que no sea necesario. Ojalá pueda tener la oportunidad de regresar el año que viene". La ex concursante comenzaba a adaptarse a Honduras antes de la lesión, proyectándose como una de las mejores participantes.

No obstante, la parte positiva de su regreso es que podrá ver a su hijo después de dos semanas. Zayra tenía miedo con que el pequeño "no me reconociese", pero al llegar de nuevo a su hogar ha recordado que "ser madre es lo mejor que me ha pasado y no lo cambiaría por nada". De hecho, ha revelado que no dudaría en tener más hijos.

Gutiérrez también revelado algunos de los momentos más duros de su niñez, como la separación de sus padres. "En mi adolescencia no lo pasé bien, soy muy sensible, las cosas me afectan. Fui rebelde porque era un culo inquieto", explicaba. Sin embargo, confirma que "he tenido que ir al psicólogo para reforzarse", aunque no cree que sus problemas fueran culpa de sus padres, sino al contrario.

"No lo pasé mal porque ni mi padre ni mi madre me lo han hecho pasar mal, al revés". Eso no quita que el divorcio de sus padres le afectara, puesto que Zayra Gutiérrez confiesa que "me hubiese encantado verlos juntos toda la vida".