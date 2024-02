Jorge Javier Vázquez da su opinión sobre Antonio Tejado y Lola Herrera

Jorge Javier Vázquez ha afrontado dos de los temas más mediáticos de la semana en su blog de la revista 'Lecturas'. En primer lugar, el presentador se ha pronunciado sobre la presunta implicación de Antonio Tejado como autor intelectual del robo en casa de su tía, María del Monte. Una noticia que habría impactado al televisivo.

"He escrito sobre Delibes en este blog y me anda rondando por la cabeza el título de uno de esos libres: 'El príncipe destronado'. Eso me parece Antonio Tejado", comenzaba escribiendo. El ex conductor de 'Sálvame' analizaba en su artículo todos los detalles conocidos del atraco en el domicilio de la famosa artista y su mujer.

"Leo que los asaltantes que llevaron a cabo el robo en casa de María del Monte e Inmaculada Casal se cebaron especialmente con esta última. Que fueron incluso muy agresivos. Que la maltrataron. Dicen que tiempo atrás se produjo una discusión entre Tejado e Inmaculada y que por ahí se puede explicar el enseñamiento de los ladrones contra la periodista", expresaba el comunicador.

"Tejado no soporté verse sustituido por Inmaculada. Que dejó de ser el ojito derecho de María del Monte y eso le fastidió. Él, que tanto presumía de tía", añadía. Por otro lado, Jorge Javier concluía su opinión al respecto con una reflexión: "Cada vez que leo más detalles sobre el asunto me parece todo más tétrico y abominable.

Al tiempo que admiro la serenidad y templanza con la que se están enfrentando a la prensa tanto María como Inmaculada. Y no dejo de pensar qué clase de relación pueden tener a partir de ahora con una persona que, presuntamente, les ha provocado tantísimo dolor y desgarro", finalizaba.

Finalmente, el escritor y periodista ha querido dedicar parte de su blog a la figura de Lola Herrera, que ha recibido recientemente un galardón en Barcelona. "Qué alegría me dio verla. Qué placer charlar con ella sobre cualquier cosa porque a sus 88 años está pletórica. Lúcida, ágil, divertida, muy al tanto de todo lo que sucede en nuestro mundo. Y trabajando. Sin parar. Porque el trabajo, dice, le da la vida. Y a nosotros que lo hagas, Lola", terminaba diciendo Vázquez.