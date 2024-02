Declaraciones de la exnovia de Antonio Tejado: "Antonio le envío mis vídeos sexuales a un chico..."

Este miércoles la revista 'Lecturas' sacará unas declaraciones de Candela, exnovia de Antonio Tejado que no le dejan en muy buen lugar. Tejado sigue en prisión sin opción a fianza desde que fue detenido el pasado 9 de febrero de 2024.

Candela asegura que "Antonio está condenado por filtrar vídeos íntimos míos". "Me llamaron conocidos y me dijeron que habían visto imágenes mías. La intención, supuestamente, de Antonio cuando le envía estos vídeos a un chico es que después quería mantener relaciones con él ¡para calentarlo!".

No obstante, "el juicio no se hizo. Como él no tenía antecedentes penales mi abogada me dijo que era mejor llegar a un acuerdo. Él reconoció los hechos. Me pagó una parte. Me debe otros 3.500 euros".

Además, Candela asegura que "si él no estuviera en prisión no me atrevería a contar esto. Me lo encontré en la feria de Sevilla el año pasado y me temblaban las piernas. Ha confesado que "Antonio era súper celoso y me tenía controlada. Me manipuló y me hundió." Añade que la policía ha tenido que intervenir en su casa: "Estaba aterrorizada".