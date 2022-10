Joaquín confiesa qué hace antes de cada partido (y sí, es acerca de su vida sexual)

El jugador del Betis asegura que le viene muy bien "echar un kiki" antes de los partidos "A mí me ha venido de categoría siempre"

Joaquín: El novato volvió a triunfar ayer pese a bajar más de 8 puntos de share para cosechar un enorme 21,4% y 2,2 millones de espectadores. Y lo hizo con una entrevista muy íntima a Rosario Flores, en la que hubo un momento para hablar acerca de los hábitos que el futbolista del Betis sigue antes de cada partido.

Joaquín Sánchez, sin pelos en la lengua, habló sobre el sexo con Rosario: "otra cosa que me importa de los conciertos... En el fútbol hay una leyenda que dice que no podemos 'echar un kiki' antes de los partidos. A mí me ha venido de categoría siempre. ¿En la música esto cómo funciona?", quiso saber el andaluz, con una sonrisa pícara de oreja a oreja.

Y en vez de callarse, Rosario fue muy clara al respecto: "yo no sé qué ocurre con los cantantes hombres, pero a las mujeres nos viene hasta bien porque cogemos más energía. Había un cantante mexicano que decía que los hombres no podían porque se les bajaba un tono, pero la verdad es que no tengo mucha noción sobre eso”.

El ahora también entrevistador aseguró que algunos entrenadores prohíben a sus futbolistas mantener relaciones sexuales antes de cada partido, sobre todo si este tiene lugar durante una concentración. Pero ahora lo más importante es descansar "para que no nos despertemos por la noche".