La exmujer de Alves, molesta tras la entrevista: "No sabía nada"

El brasileño está en prisión preventiva sin fianza desde el pasado 20 de enero La representante del futbolista no sabía que iba a conceder una entrevista

Dani Alves está en prisión preventiva sin fianza desde el pasado 20 de enero. El brasileño fue acusado de violar a una joven en una discoteca de Barcelona el pasado mes de diciembre. A pesar de que el abogado Cristóbal Martell ha pedido la libertad del jugador en varias ocasiones, la Fiscalía se niega a dársela por riesgo de fuga.

El pasado miércoles, Dani Alves concedió su primera entrevista desde la cárcel a Mayka Navarro, periodista de 'La Vanguardia': "Me he decidido a dar esta entrevista, mi primera entrevista desde que estoy aquí, para que la gente sepa lo que pienso. Que conozcan la historia a partir de lo que yo viví aquella madrugada en aquel baño".

La entrevista ha tenido mucha repercusión. Ahora, la exmujer del futbolista, Dinorah Santana, se ha mostrado molesta y ha asegurado a 'Fiesta' que no tenía ni idea de que iba a dar una entrevista: "No sabía que había dado una entrevista ni nada, me estoy enterando por la prensa".

La representante de Alves ha explicado que no habla con él desde la última vez que fue a visitarle a prisión con sus hijos: "Yo no hablo con Dani desde el día que estuve allí con los niños, porque no me llamó él y yo no puedo llamarle".

Aunque está molesta por la entrevista y porque los abogados no se hayan puesto en contacto con ella, Santana ha comentado que respeta si no le llama y que en caso de que pueda, irá a verle a Brians 2.

La exmujer de Alves ha añadido que tanto ella como sus hijos están pasando un momento muy complicado: "Nadie está bien viendo a sus hijos sufrir de la manera que les estoy viendo sufrir yo". Aun así, se ha mostrado firme en su postura de que el brasileño es inocente: "Sigo creyendo en su inocencia al 100%".