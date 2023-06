Alves explica por qué mintió tantas veces en sus declaraciones

El futbolista Dani Alves ha concedido su primera entrevista desde la prisión de Brians 2 para 'La Vanguardia' Alves afirmó que no había visto nunca a la mujer y en las imágenes se aprecia como pasó por su lado

Tan solo faltan unas horas para que cumpla cinco meses encarcelado en la prisión de Brians 2. Los primeros cinco de lo que podrían ser años de cárcel, a la espera del juicio decisivo donde se decidirá si es culpable de violar a una chica en los baños de la discoteca Sutton, Dani Alves permanece entre rejas.

Bajo una gorra que esconde los frondosos rizos del brasileño conocido por destacar en el terreno de juego, Alves atiende a las preguntas de Mayka Navarro para 'La Vanguardia' vestido de riguroso negro, y un rostro cada vez más serio, en luto por su libertad.

Acusado de violar a una joven de 23 años en los lavabos de la discoteca Sutton, Alves ha tratado de defender su inocencia en numerosas ocasiones con versiones que se contradecían entre sí y que ni tan solo consiguieron otorgarle la libertad provisional.

El futbolista cumple condena preventiva desde hace ya 5 meses, después de que la jueza alegase riesgo de fuga y los indicios apuntasen a que era culpable de los hechos. Es la primera vez que el jugador ha querido hablar desde prisión:

"Me he decidido a dar esta entrevista, mi primera entrevista desde que estoy aquí, para que la gente sepa lo que pienso. Que conozcan la historia a partir de lo que yo viví aquella madrugada en aquel baño. Hasta ahora se ha explicado un relato muy asustadizo de miedo y de terror", relataba.

Durante las preguntas el brasileño ha querido aclarar un elemento que ha sido muy questionado durante su caso: porqué mintió tantas veces durante sus declaraciones.

El motivo por el que Dani Alves mintió en sus declaraciones

Mayka Navarro recordó al jugador como en pocas horas había ofrecido tres versiones diferentes en una sede judicial y otra más anterior al vídeo. Alves afirmó que no había visto nunca a la mujer y en las imágenes se aprecia como pasó por su lado. En numerosas ocasiones cambió su versión generando aún más desconfianza.

Dani Alves afirmaba que el motivo de los cambios en sus declaraciones estaba directamente relacionado con su pareja:

"Si alguien ha amado alguna vez de verdad, si ha conocido, como yo, el amor verdadero, sabrá que por conservar ese amor, uno hace cualquier cosa. Y yo mentí. Tuve miedo de perder a Joana y por eso mentí. Luché a la desesperada por salvar mi matrimonio de una infidelidad, sin importarme las consecuencias que estoy pagando" afirmó el jugador.

El equipo judicial asesoró a Alves antes de declarar pero el afirma que "no sabía ni dónde iba, ni qué pasaría conmigo. Pero eso no era lo importante". Bajo las palabras del jugador, Alves mintió para no herir a su mujer pero después quiso cambiar la versión:

"En cuanto le pude contar a mi mujer lo que había pasado realmente aquella noche y le pedí perdón, quise declarar otra vez y contar la verdad. Tengo claro que todo esto que estoy viviendo es una pesadilla. Que espero que algún día terminará", afirma.

La última declaración de Alves, fue realizada a petición propia con intención de conseguir la libertad provisional pero la Audiencia de Barcelona la volvió a rechazar.