'Rajada' arbitral de Grimau: "Algún día nos cobrarán estas faltas..."

Tras sumar la segunda derrota en las semifinales de la Liga Endesa a manos del Real Madrid, el Barça se ha complicado, y mucho, el acceso a la final de la Liga Endesa. Los de Roger Grimau cayeron por 104-98, y necesitan tres triunfos consecutivos para volver a la eliminatoria por el título.

Tras acabar el partido, el entrenador azulgrana ha 'explotado' en rueda de prensa, muy molesto por la actuación arbitral: "Hemos sido valientes yendo a canasta, pero los medios contactillos no nos sirven para cobrar falta. Estoy convencido de que algún día nos cobrarán alguna falta de estas, pero si no, podemos sacar el balón fuera y buscar otras opciones. A nosotros nos han pitado muy pocos contactos. Ha sido muy constante desde el primer minuto el no pitarnos estos contactos. Soy así de burro y no me callo, pero es la sensación que tengo", comentó en sala de prensa.

Además, el entrenador azulgrana también se ha referido a la técnica que le han señalado por protestar un empujón de Edy Tavares a Jan Vesely, en los últimos compases de clásico: "Debe ser una acción normal empujar. A mí me ha parecido antideportiva", explicó.

Roger Grimau, durante el segundo partido de las 'semis' de ACB ante el Real Madrid / EFE

Demasiados puntos concedidos

Grimau también habló de la defensa, que volvió a condenar al Barça. "104 puntos son demasiados, ha habido muchas situaciones de último segundo, de rebote que nos han castigado mucho. En ataque hemos encontrado buenas opciones, pudiendo correr, pero se necesita bastante más para poder ganar. Estoy contento con algunas cosas, con otras cabreado, por no haber podido sacar una victoria que hemos tenido cerca. Se tienen que dar las cosas mejor para poder hacerlo. Con nuestra gente en el Palau debemos dar todo para sacar el partido", explicó el técnico azulgrana, que apela al apoyo de la afición.

"El carácter ha sido excepcional, hemos vuelto"

Grimau también ha afirmado que el equipo ha mejorado en este segundo duelo ante el Madrid, pero que no ha sido suficiente. "Son varias cosas que, si conectas tres malas decisiones, o algunas que no te favorecen, ellos castigan muy fácil. Son estos parciales que hoy nos han cogido en el tercer cuarto. El carácter ha sido excepcional, hemos vuelto. El primer partido fue muy malo, el segundo mejor, pero no nos ha dado para ganar, pero el domingo nos darán un plus que necesitamos para ganar".