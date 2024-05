Guido-Barça, las claves de un juego de riesgos

La llegada de Hansi Flick al banquillo del Barça altera el más que encarrilado acuerdo entre el club catalán y Guido Rodríguez para las próximas dos temporadas. SPORT adelantó semanas atrás el compromiso entre las dos partes a expensas de una última ratificación. Ahora, esta no solo se está demorando sino que incluso puede quedar en 'stand-by' por cuestiones estrictamentes deportivas.

El dibujo preferido de Flick es un 4-2-3-1. Eso significa que su plan no pasa por jugar con un pivote puro, sino que la sala de máquinas se la reparten entre dos jugadores que puedan ejercer de mediocentros y que, por tanto, no necesitan tanto responder al perfil de pivote posicional como es Guido, que suele ubicarse cerca de los centrales en el inicio de la jugada. La idea de Xavi Hernández sí era poder utilizar al argentino como pivote único, de ahí que el centrocampista encajara mucho en el esquema del egarense.

Así las cosas, Flick necesita tiempo para conocer mejor a la plantilla azulgrana y, por tanto, para saber mejor qué desea y qué no desea en caso de poder reforzarse. Hay que recordar que hoy por hoy no hay 'fair play' para llevar a cabo ninguna operación.

Paralelamente, el compromiso entre Guido y el Barça expira oficialmente este viernes, tal como explicó 'Mundo Deportivo'. Eso no significa que este 31 de mayo sea ninguna fecha límite. Al argentino le seduce la opción de jugar en el Barça y está dispuesto a esperar a que haya 'fair play' para poder ser registrado. Siempre y cuando, claro, desde el club azulgrana se le traslade que sigue entrando en los planes de la próxima temporada.

Guido deberá decidir: mover ficha o esperar sin garantías

Todo apunta a que desde el Barça se pondrán próximamente en contacto con el entorno del centrocampista para trasladarles la nueva realidad. Las prioridades se han redefinido pero eso no significa que el fichaje se haya descartado definitivamente. En el nuevo escenario, parece que será el jugador el que deberá decidir entre esperar varias semanas más sin tener la certeza total de que acabará firmando o avanzar desde ya mismo con otros equipos. Lo que está claro es que el Barça ahora necesita más tiempo para deshojar la margarita.

Al final, todo se resume en una cuestión de riesgos. ¿Qué pasaría si el Barça descarta hoy a Guido pero no tiene 'fair play' más adelante para incorporar a una figura que a su juicio se adapte mejor al doble pivote? ¿Qué ocurriría si el Barça se compromete legalmente con Guido y después no lo puede inscribir? ¿Qué pasaría si Guido espera al Barça pero después no firma y ya es tarde para aceptar según qué propuestas?