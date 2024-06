India Martínez: "Soy de Messi y de donde juegue Messi"

Siempre empezamos estas entrevistas con la misma pregunta. Deportivamente hablando, si tuviese que hacer un paralelismo, ¿en qué momento se encuentra su carrera?

Se dice que en el deporte es todo mucho más corto, más intenso y va ligado siempre a la edad y a la forma en la que te encuentras. Es tan físico y mental al mismo tiempo que todo influye. No sabría decirte exactamente, pero creo que estoy en el ecuador, en un momento donde me encuentro con muchísima fuerza y un disfrute personal. La edad me permite disfrutar de esos buenos momentos que cuando era más joven no me daba tiempo. En aquel entonces lo quieres todo perfecto y no te das cuenta de que la perfección no existe. Estoy en un momento en el que me entrego al máximo. Igual tengo menos fuerza vocal que hace quince años, pero utilizo mejor mis herramientas. Tengo nueve discos y cada uno de los que vienen lo vivo de una manera superintensa como el primero. Estoy cambiando conceptos, la forma de ver la vida, las ideas, mis pensamientos. En cada disco experimento algo diferente y ni yo misma sé por dónde voy a salir en el siguiente. Siento que estoy en una fase de búsqueda y puede que mi siguiente trabajo os sorprenda un poquito.

Está inmersa en una gira que llegará a Barcelona el 12 de julio dentro del Festival Alma. ¿Cómo se prepara para sus actuaciones?

Tienes que estar en forma en todos los aspectos. Intento entrenar tres o cuatro veces por semana. Trabajo el cardio al mismo tiempo que la voz y a veces, si estoy en la cinta o en el remo, me pongo a cantar. Me gusta pisar fuerte y necesito unos buenos cuádriceps, unos buenos glúteos para no cansarme y esto influye porque te quieres agachar durante el show o porque quieres darle la mano a alguien desde el escenario y parece fácil, pero en pleno concierto no lo es. A veces bajo del escenario y llego a los palcos de la sala en tres minutos y sigo cantando como si no pasara nada y es por ello que una buena preparación y una dieta equilibrada son básicas para poder rendir.

¿Cómo puede persuadir al indeciso de última hora que no sepa qué hacer?

Yo no obligo a nadie a venir a mis conciertos, pero el que quiera pasar un buen rato de música y de evasión que se apunte. Cuando salgo al escenario me entrego y no dejo nada para el día siguiente. A veces tengo un problema porque me vacío y luego me afecta a la voz, pero los que vengan encontrarán que somos pura verdad. A veces hay gente que viene a verme que no me conoce porque acompaña a alguien y se acaban enganchando a mi música. Da igual el estilo que tengas que cuando la música es sincera y está hecha con amor la gente lo detecta.

¿Se fija en algunas divas de la canción?

En todas y en ninguna. De todas aprendo algo, pero es cierto que me fijo en Beyoncé o en Jennifer Lopez; cómo mueven y cuidan el físico y estar en forma es parte importante de su día a día y en el escenario lo demuestran.

Sabemos que el deporte en su vida es importante. Practica muchas especialidades.

El deporte y la música siempre han ido de la mano en mi vida. Cuando cantar no era mi profesión tenía mi equipo de fútbol con el que participaba en las 100 horas deportivas de Roquetas de Mar o de Córdoba. He practicado gimnasia rítmica, voleibol; los balones siempre me han rodeado y mis padres me regalaban bicicletas, patines, skates. El deporte en mi casa está muy presente y mi padre volcó con nosotras porque éramos tres niñas. He hecho de todo: paracaidismo, esquí, he subido a un volcán, ‘trekking’.

Precisamente corriendo usted formó parte de un hallazgo histórico. Explíqueme.

Es cierto. Iba corriendo con mi pareja por el campo y de hecho lo encontró él. Recuerdo que era verano y en una Sevilla a 40 grados y en un descampado vimos una lasquita blanca y le sacamos arena. Se veía un ojo, una nariz, una cara. Parecían restos de escombros, pero era tierra traída de algún lado y lo llevamos a casa. Cuando lo analizaron resultó ser una sacerdotisa de culto a Isis del siglo III y era relevante porque en esa época hacían bustos a personas importantes en su máximo esplendor y esta persona tenía que ser importante porque era mayor. Si te lo paras a pensar fue increíble que eso nos pasase a nosotros.

Y gracias al deporte también descubrió a su media naranja.

¡Cierto! Ismael era el dueño del gimnasio donde yo iba a hacer ‘capoeira’. Me apunté y acabamos unidos por culpa de dos o tres años de recibir clases de esa disciplina. Y ya llevamos trece años juntos.

¿Qué deportes sigue habitualmente?

Ahora estoy un poco más desconectada del fútbol, pero antes lo seguía más.

¿De qué equipo es?

No sé si decirlo porque si lo confiesas, muchas veces la gente te deja de seguir en redes o bien te dicen que les has decepcionado. Pero si tengo que decir la verdad ahora no soy de ninguno. Empecé siendo del Real Madrid de pequeña por mi padre, pero después vas a un derbi Sevilla-Betis y no sabes si ir con uno u otro porque tienes amigos en ambos bandos. Me pasa lo mismo con el Barça. Lo que tengo muy claro es que si tengo que ser de algún equipo, soy de Messi y de donde juegue Messi.

Debo admitirle que esta no la he visto venir. ¿Y esta admiración por el argentino?

Me encanta su sencillez y su genialidad. Cómo tiene esa manera de los genios de destacar en lo que ha hecho consiguiendo unas cosas que nadie ha conseguido. Y cómo lo lleva y gestiona como persona. Sin estridencias, sin alardeo, sin querer lucrarse de eso y que lo lleve en la intimidad.

¿Se conocen?

Sí. Con Messi nos conocimos en un evento del Circo del Sol en el Camp Nou. Estuvimos en esa presentación y acabamos admirándonos mutuamente. Leo me dijo que le gustaba mi música y que tenía una voz increíble y en cambio yo, ¿qué le iba a decir al Dios Messi? Y acabamos ese día, después del evento, ya más en privado, cantando y tocando en el escenario con los futbolistas y los músicos. Con muy buen rollo. Tenerlo al lado y enseñarle cómo se toca el pandero es algo increíble. Leo me decía “guau como has cantado” y yo alucinaba. ¡Tengo hasta tu camiseta firmada!

La siguiente pregunta era si tenía usted algún ídolo masculino y ya me la ha contestado con contundencia. ¿Admira a alguna deportista femenina?

Me gusta mucho Salma Paralluelo, que milita en el FC Barcelona femenino. Ella me encanta. La manera que tiene de jugar y todo lo que le rodea. Podríamos decir que Salma tiene alma dentro y fuera del campo.

Tenemos a la India más tranquila en la calle que cambia por completo en el escenario.

El escenario saca esa parte de mí más salvaje y consigue transformarme. Las cosas que me pasan como persona las canalizo a través de la música y el escenario y ahí pierdo la timidez, el miedo, la inseguridad. Sale esa parte de mí que a veces me gustaría ser en la vida real y mi forma de ser no me deja o no quiere. Cuando bajo del escenario apenas me gusta llamar la atención. Es contradictorio. Como ya tengo el escenario para liberar esos sentimientos, pienso que ya me desquito y entonces no necesito nada más.

¿Tiene grabado algún momento histórico deportivo?

La final del Mundial de fútbol contra Holanda en Johannesburgo en 2010. Me pilló justamente allí. Fue el primer partido de fútbol que vi siendo mayor. ¡Qué cosas! Soy más de jugar que de verlo, pero me cogió allí con amigos y familia y lo viví como nunca: llorando y saltando entre vuvuzelas. Una paliza de viaje, pero fue una experiencia muy bonita y me enganché al fútbol.

¿Cómo ve el panorama musical en España?

Está muy cambiante y no sabes por dónde tirará. Me alegra mucho que cada vez hay más mujeres y es más equitativo. Antes eran unas poquitas, pero estar entre las diez mujeres más escuchadas en Spotify es un honor, pues hay muchas con fuerza como Rosalía o Aitana, que hará dos ‘Bernabéus’. Es una locura porque antes era impensable y que lo estén logrando ellas también es para estar satisfecha.

Ha hecho multitud de colaboraciones con artistas muy variados. ¿Con cuál se queda?

Con todas. ¿Sabes por qué? Me gusta mezclar estilos de músicas, voces, vidas. Estoy siempre abierta. Eso te permite viajar y, cuando vas a otro país, te ayuda a crecer y a expandirte. Pretendo seguir haciéndolo para seguir mejorando.