El Espanyol, a por una victoria vital para los playoffs

El Espanyol se habrá quedado sin opciones de conseguir el ascenso directo, aunque la temporada sigue estando lejos de terminar. Este domingo (18:30h), el equipo blanquiazul cierra el campeonato liguero contra el Cartagena en el Stage Front, un partido donde buscarán una victoria crucial para poder aspirar a la tercera posición de la clasificación.

El conjunto perico es consciente de la importancia de conseguir una tercera plaza que pondría bastante más de cara los playoffs que se avecinan en los próximos días. Superar al Eibar en la clasificación -que pasaría por esperar un pinchazo de los armeros- permitiría tener siempre el factor campo a favor en las eliminatorias de ascenso, un hecho diferencial en este tipo de partidos.

El equipo de Manolo González, que ha recordado en la rueda de prensa previa al partido que la obligación del Espanyol es volver a la máxima categoría esta temporada, no podrá contar con los lesionados Gragera ni Edu Expósito. Brian Oliván también arrastra molestias, mientras que Víctor Ruiz no estará disponible por un golpe en el pie. Keita Balde, finalmente, podrá estar disponible a pesar de tener fiebre durante la semana.

El Cartagena, casi de vacaciones

Necesitarán una victoria contra un Cartagena que llega al Stage Front con los deberes hechos habiendo conseguido la salvación matemática de categoría. Sin mucho que jugarse en el plano deportivo, el reparto económico en función del puesto en el que terminen en la clasificación sí es importante para un equipo que quiere cerrar el campeonato sumando una última victoria para su afición.

Con casi total seguridad, el partido del Cartagena contra el Espanyol supondrá el adiós de Julián Calero como entrenador blanquinegro, quien ha sido el principal artífice de la salvación del equipo esta temporada. Llegan como decimoterceros clasificados después de sumar dos derrotas consecutivas tras asegurar el objetivo principal de esta campaña.

Pocos precedentes existen entre ambos equipos. El Cartagena visitará Barcelona para enfrentarse al Espanyol por segunda vez en su historia después de la campaña 2020-21, un partido que terminó con victoria de los visitantes por 0-2. Esta temporada, en el encuentro de la primera vuelta, el Espanyol se impuso como visitante al Cartagena con un contundente 0-2.

Una jornada final decisiva

LaLiga Hypermotion, por su parte, vivirá una última jornada de infarto como de costumbre. El Valladolid ha conseguido el ascenso directo, aunque la segunda plaza se la jugarán entre Leganés o Eibar. Los pepineros tienen suficiente con sumar un punto contra el Elche, que no se juega nada esta última jornada.

En los playoffs, Oviedo, Racing o Sporting se juegan las dos plazas restantes. Los cántabros necesitan un punto contra un Villarreal B descendido, mientras que el Oviedo debe ganar al Eibar para depender de sí mismos. Los rojiblancos, por su parte, necesitan ganar para esperar un tropiezo de sus dos rivales.

En el descenso, la emoción está servida. Mirandés o Amorebieta se jugarán el último puesto a 1º RFEF que nadie quiere. Por si fuese poco, ambos equipos juegan entre ellos esta última jornada, un partido donde a los locales les serviría un empate para poder quedarse en Segunda. Una última jornada de infarto.