UEFA Champions League final - Borussia Dortmund vs Real Madrid

Cuando me puse frente al televisor ya sabía lo que iba a ver en Wembley. Esta película la hemos visto muchas veces. La misma película de siempre. Que si Adeyemi se queda solo ante Courtois y no resuelve, que si Füllkrug remata una ocasión clara de cabeza al poste, que si el cabezazo del mismo Füllkrug que salva el meta belga, que si el Borussia hace una hora de fútbol espectacular y muy superior al Madrid, pero… tanto perdonar, tanto perdonar y al final la misma película de siempre, gana el Madrid.

No le busquen una explicación porque no la tiene. El fútbol no va de justicia, va de ganar y el estilo es ganar, ganar los títulos. No nos engañemos por mucho debate que queramos realizar sobre el estilo de juego, mientras nosotros estamos con el llamado ADN Barça, la filosofía de juego blaugrana, por encima de todo debe prevalecer el triunfo, las victorias. Estas lo justifican casi todo. Puedes estar orgulloso de un estilo o una filosofía de juego, pero si al final no sirve para ganar, el camino es el equivocado o algo está fallando.

Semblante serio de Pep Guardiola tras perder la final de la FA Cup / LAP

Es verdad que si el estilo es bueno o sabe ejecutarse bien, jugando bien al fútbol es más fácil, con los jugadores adecuados, se lograrán los éxitos. Algo que ya ocurrió en la época más brillante de Pep Guardiola y Leo Messi en el Barcelona. Es cierto que es bastante más fácil ganar jugando bien, pero hay otro fútbol, el que va directo a la victoria, el que no pregunta.

No creo que a los campeones de Europa les preocupe ahora si han jugado mejor o peor, la historia tampoco les juzgará por haber hecho un fútbol más o menos brillante, les reconocerá como lo que son, los campeones del 2023-2024. No tendrán un sello de estilo de juego pero acaban de sumar su Champions número 15. Fueron inferiores a los alemanes durante una hora, pero aparecieron cuando tenían que aparecer. No traten de explicárselo porque no tiene explicación ninguna. Está fuera de toda lógica.

Florentino Pérez junto a Carlo Ancelotti / EFE

El Real Madrid en Europa es diferente a todos y además tiene la diosa Fortuna de su parte, que no es poca cosa y que también influye, claro. En la vida hay que tener algo de suerte y el Madrid parece que compra casi todos los boletos.

Esto va de ganar

Gana partidos, gana títulos, gana trofeos y luego preguntas si les ha gustado, ya verás como todos te dicen que sí. Ahora que llega la era Flick, el desafío es aún mayor ante un Madrid más campeón. Tomemos nota y dejémosle trabajar con tranquilidad y que pueda imponer su idea y su estilo. Para eso se le ha traído. No prejuzguemos ni seamos más papistas que el propio Papa. Nos ira mejor a todos. Esperemos y démosle al menos tiempo y el beneficio de la duda. Porque, al final, queda claro que esto va de ganar, eso es lo que importa.